news

Ein Jahr Solidarität mit der Ukraine und mit Afrika.Bericht von Olga Makar

#coopforafrica #coopforucraine

Teilen Auf Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Drucken

Es waren zwei komplizierte Jahre voller Notlagen. Das Jahr 2021 war immer noch durch die große Zahl von Covid-19-Erkrankungen gekennzeichnet, insbesondere in den ärmsten Kontinenten, und das Jahr 2022 durch die Explosion des Konflikts in der Ukraine. Schwierige Momente und kompliezierte Entwicklungen, in denen die Hilfsbereitschaft der Welt traditionsgemäß ihre Unterstützung nicht versagen wollte. In den letzten 12 Monaten wurden zwei Kampagnen gestartet, die erste #coopforafrica Ende 2021 und die zweite #coopforUkraine Anfang 2022, mit einer Gesamtsumme von fast 3 Millionen Euro, die dank aller Zusammenarbeit in der Coop-Welt und fast 216.000 Spendern (jeweils über 1,6 Millionen Euro für die erste und fast 1,3 Millionen für die zweite Kampagne) gesammelt werden konnten.



Sant'Egidio ist seit 1991 in der Ukraine mit einem Netzwerk von Gemeinschaften ukrainischer Bürger anwesend und verteilt Lebensmittel, Kleidung, Seife und Waschmittel an die Binnenflüchtlinge. So wurden 110 Ortschaften in fast allen Regionen des Landes, einschließlich der vom Konflikt betroffenen, sowie 150 Gesundheitseinrichtungen in Kiew, Charkiw, Donezk und Mykolaiv erreicht.



In der Ukraine konnte das UNHCR mit verschiedenen Arten der Unterstützung und des Schutzes der Zivilbevölkerung über 3 Millionen Menschen erreichen und unterstützen. Sie lieferte 489 Konvois mit humanitärer Hilfe in die am stärksten betroffenen Gebiete und sicherte überlebenswichtige Güter wie Lebensmittel und Winterkleidung für über 1 Million Menschen.



Die Spende von Coop hat auch dazu beigetragen, dass der Klinikzug von Ärzte ohne Grenzen aktiviert werden konnte: ein Notfallkonvoi, der Patienten und schwache Menschen wie ältere Menschen, Kinder und Krebspatienten in den Westen des Landes transportiert und ihnen die Möglichkeit gibt, ihre oft lebenswichtigen Behandlungen nicht zu unterbrechen. Daneben wird die Aufnahme und Betreuung von Verwundeten aus dem bewaffneten Konflikt organisiert.



Was die Impfkampagne in Afrika betrifft, so wurden zunächst wichtige Maßnahmen durchgeführt, um die Bevölkerung über die Vorteile der Impfung zu informieren, von der Ausbildung von Freiwilligen bis zur Erstellung und Verteilung von Informationsmaterial, das an die Bevölkerung verteilt wird, von Radiosendungen, die über die Krankheit sprechen, bis zu mobilen Kliniken, die an stark frequentierten Orten wie Märkten und Häfen aufgestellt werden. Neben der Impfung von 300.000 Menschen wurde in Ausrüstung zur Aufrechterhaltung der Kühlkette und in Verbrennungsanlagen zur Entsorgung von Abfallstoffen sowie in die Ausbildung von Ärzten und Krankenschwestern vor Ort investiert.