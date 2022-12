news

Die Tränen von Franziskus, um dem Krieg Einhalt zu gebieten. Marco Impagliazzo in La Nuova Sardegna

Ein kalter, dunkler und düsterer Winter: Das erleben die Ukrainer heute, denn der von Russland entfesselte Krieg dauert am Heiligabend, dem 24. Dezember, schon zehn Monate, wenn kein Wunder des Friedens geschieht. Die ukrainischen Städte sind bereits kalt und viele liegen unter Schnee, und viele Stunden am Tag gibt es keinen Strom und keine Möglichkeit, die Häuser zu heizen. Die Sirenen in den Städten und Gemeinden geben keine Ruhe. In Kiew, der Hauptstadt und damit der vielleicht am meisten geschützten Stadt, fällt der Strom bis zu zwölf Stunden am Tag aus. Die Zahl der getöteten ukrainischen Soldaten ist unbekannt: die Russen sprechen von 61.000, die Ukrainer von 10.000.

Die Zahl der zivilen Opfer geht in die Tausende. Die Zahl der ukrainischen Flüchtlinge außerhalb des Landes beträgt derzeit 7,9 Millionen, die der Binnenvertriebenen 6,5 Millionen. Eine ganze Bevölkerung, meist Frauen, Kinder und ältere Menschen, musste ihre Häuser verlassen. Die Zerstörungen sind unüberschaubar und der Wiederaufbau des Landes wird unglaublich kostspielig sein.

Angesichts dieses Szenarios haben die Hauptakteure und die internationale Gemeinschaft in den letzten Wochen damit begonnen, etwas über mögliche Verhandlungen zu sagen. Aber es handelt sich um ein Flüstern. Die lauteste und beständigste Stimme, die einen Stopp dieses Krieges im Herzen Europas fordert, ist die des Papstes. Und am Donnerstag, als sich 20.000 Menschen auf der Piazza di Spagna in Rom versammelten, brach diese Stimme für einen Moment in Tränen aus. Diese Tränen wurden in kurzer Zeit von Millionen gesehen und berührten die Herzen vieler Menschen.

Könnten diese Tränen die Herzen derjenigen berühren, die das Schicksal dieses tragischen Konflikts in ihren Händen halten? Es ist eine Hoffnung, denn die Tränen von Franziskus klingen wie ein Weckruf für diejenigen, die sich an diesen Krieg gewöhnt haben. Wenn man sich daran gewöhnt, bedeutet dies, dass der Krieg gewonnen ist. Vor einigen Wochen demonstrierte eine große Menschenmenge aus ganz Italien in Rom für den Frieden in der Ukraine und forderte die Diplomatie und Politik auf, aus dem Winterschlaf zu erwachen und den Frieden zu retten. In Russland geben die Umfragen ein kleines positives Zeichen: Der Wunsch der Bürger nach Frieden wächst. Fast 300.000 junge Russen haben das Land verlassen, um der Wehrpflicht zu entgehen. Es sind junge Menschen, die nicht in den Krieg ziehen wollen.

Was zählt, ist die Zukunft: Es geht darum, sich einen Weg zum Frieden vorzustellen, der heute so weit entfernt scheint. Wenn man den Konflikt von außen - wie es oft der Fall ist - mit einer Fächerlogik lebt, wird man nie Frieden finden. Wenn man sie in der alleinigen binären Logik von Gut und Böse lebt, wird es niemals eine Vermittlung oder einen Kompromiss geben. Die Tränen des Papstes sind ein verzweifelter Appell, die Waffenmaschinerie zu stoppen, und richten sich in erster Linie an diejenigen, die diese Aggression entfesselt haben.

Und wir Europäer? Wir scheinen uns ein wenig an den Krieg gewöhnt zu haben. Als ob es uns nicht so sehr betreffen würde. Aber jetzt ist es an der Zeit, noch mehr Solidarität mit den Ukrainern zu zeigen, die im Dunkeln sitzen und frieren. Wir müssen weiterhin Hilfe in dieses Land schicken und die unter uns lebenden Ukrainer unterstützen. Nicht um zu jubeln, sondern um konkret zu helfen: Das ist es, was die Opfer des Konflikts heute brauchen. Wir können nicht einfach zusehen, wie sich der Krieg auf unsere Gesellschaften auswirkt.

Einige Beispiele: In vielen europäischen Städten haben die Verwaltungen beschlossen, die Verwendung von Weihnachtsbeleuchtung einzuschränken. In Deutschland wird die Bundesregierung keine festliche Beleuchtung in deutschen Städten finanzieren. In Frankreich wird eines der Wahrzeichen von Paris, die Champs Elysées, nicht bis zwei Uhr morgens beleuchtet, sondern schon vor Mitternacht abgeschaltet. Eine der berühmtesten Straßen Londons, die Oxford Street, wird nur acht Stunden lang beleuchtet sein. Die italienischen und europäischen Haushalte sehen sich mit stark steigenden Strom- und Heizkosten konfrontiert. Für die Unternehmen steigen die Kosten. Dies sind auch die Folgen des Krieges. Sie kommen, wenn auch in einer Weise, die mit der der Ukraine nicht vergleichbar ist, in unsere Städte und Häuser.

In der Vorweihnachtszeit sollten wir die Tränen des Papstes nicht vergessen, in denen er um Frieden bittet. Bleiben wir auf jede erdenkliche Weise mit den Ukrainern solidarisch und versuchen wir, ihr Weihnachten mit unserer Wärme und unserer konkreten Nähe zu erwärmen und zu verschönern. Gewöhnen wir uns nicht an den Krieg, sondern bitten wir weiterhin um Frieden.

[ Marco Impagliazzo ]