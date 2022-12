news

Weihnachten mit den Ukrainern im Heren. Im kalten Kriegswinter die Wärme der Solidarität

Dank des ukrainischen Gesundheitsministeriums für die Hilfe von Sant'Egidio

Wir befinden uns an der Schwelle zu Weihnachten. Erst gestern appellierte Papst Franziskus an alle Menschen guten Willens, das Fest mit Nüchternheit und Demut zu begehen und eine konkrete Geste für die Menschen in dem Land zu tun, das sich im Krieg befindet und "so sehr leidet": "Weihnachten ja, aber mit den Ukrainern in unseren Herzen. Und lasst uns diese konkrete Geste für sie machen".



Ebenfalls heute schreibt Andrea Riccardi im Corriere della Sera über den Konflikt in der Ukraine und schlägt ein Weihnachtsgeschenk vor. "Am Weihnachtstag sind es zehn Monate" seit Kriegsbeginn. "Sieben Millionen Ukrainer sind Flüchtlinge im Ausland, das sind fast 16 % der Bevölkerung. Das Land ist nach wie vor von Tod und Trauer gezeichnet, da ein Großteil der Infrastruktur und der zivilen Gebäude zerstört ist. Es bleibt eine weniger anspruchsvolle, aber dennoch wichtige Option: ein Weihnachtsfrieden, der auf hurnanitären Grundlagen und der christlich-östlichen Gemeinsamkeit des russischen und des ukrainischen Volkes beruht. Dieser Vorschlag ist nicht neu. Benedikt XV. schlug 1914, während des Ersten Weltkriegs, einen Weihnachtsfrieden vor". Riccardi fährt fort: "Papst Franziskus hat Recht mit seiner strengen Aussage über den Krieg in Fratelli tutti: "Jeder Krieg lässt die Welt schlechter zurück, als er sie vorgefunden hat. Krieg ist ein Versagen von Politik und Menschlichkeit, eine schändliche Kapitulation, eine Niederlage vor den Mächten des Bösen". Wenn eine Einstellung der Kämpfe vor Ort scheinbar nicht erreichbar ist, muss der Waffenstillstand dennoch öffentlich und mit Entschlossenheit vorgeschlagen werden: Jeder soll die Verantwortung dafür übernehmen, ob er ihn annimmt oder nicht." Ganzer Artikel



Die unermüdliche Arbeit unserer Gemeinschaften in der Ukraine geht weiter. In diesen langen Monaten haben sie nie aufgehört, an der Seite der Leidenden zu sein. Jetzt brauchen sie unsere Hilfe noch dringender: Die Kälte hat Einzug gehalten, es gibt keinen Strom und keine Heizung. In der Ukraine ist es kalt, sehr kalt. Die Worte von Papst Franziskus und die von Andrea Riccardi sind ein starker Appell, dieses leidende Volk nicht zu vergessen.



In den letzten 10 Monaten hat die Gemeinschaft Sant'Egidio 65 Hilfslieferungen mit Lebensmitteln, Kleidung, Decken und Medikamenten an die vom Krieg betroffene Bevölkerung in den Zentren von Kiew, Lemberg und Ivano-Frankivsk verteilt. Mehr als 50.000 Flüchtlinge haben in diesem Zeitraum Unterstützung von der Gemeinschaft erhalten. In letzter Zeit haben wir auch Stromgeneratoren geschickt, damit die Hilfe bei dieser bitteren Kälte weitergehen kann.

Das ukrainische Gesundheitsministerium bedankte sich kürzlich für die kostenlose Hilfe, die unsere Freiwilligen der notleidenden Bevölkerung leisten.

Vor einigen Tagen besuchte Hilde Kieboom, Vizepräsidentin der Gemeinschaft Sant'Egidio, die Gemeinschaft von Lemberg und überbrachte Grüße und die Solidarität aller Gemeinschaften der Welt.

Wir hören hier nicht auf. Die Sammlung von Medikamenten und lebensnotwendigen Dingen für unsere ukrainischen Brüder und Schwestern wird in ganz Europa fortgesetzt. In dieser Weihnachtszeit sammeln wir nicht nur Geschenke, sondern auch Medikamente, die dann in die Städte in der Ukraine geschickt werden, in denen die Gemeinschaft präsent ist. (Die Sammelstellen)



Und trotz des Krieges und der Kälte wird Weihnachten mit Festmählern gefeiert. Sogar in der Ukraine können Kinder, ältere Menschen, Flüchtlinge und Vertriebene einen Moment der Gelassenheit erleben.

