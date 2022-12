news

Weihnachten mit den Ukrainern: die großzügige und unaufhörliche Arbeit der Gemeinschaft in der Ukraine, ein Video aus Iwano-Frankiwsk

Sechshundert Tonnen Hilfsgüter im Wert von über 10 Millionen Euro. Das hat die Gemeinschaft Sant'Egidio während des Krieges aus Italien und anderen europäischen Ländern in die Ukraine geschickt. Die Hilfe erreicht Vertriebene und Gesundheitseinrichtungen in den verschiedenen vom Krieg betroffenen Regionen der Ukraine.

In Kiew, Lemberg und Iwano-Frankiwsk sind Hilfszentren in Betrieb, in denen die Menschen mit dem Nötigsten und Lebensmitteln versorgt werden können. zur Verteilerstelle in Iwano-Frankiwsk kommen immer sehr viele Menschen. Seit Beginn des Krieges wurden Hunderte von Menschen gezwungen, ihre Heimat zu verlassen und in die Westukraine zu ziehen. Olena, eine junge Mutter mit ihrem Baby, kam vor ein paar Monaten aus Charkiw nach Iwano-Frankiwsk. Um nach Pricarpazia [Region Iwano-Frankiwsk] zu gelangen, musste sie vier Tage lang reisen.

Sie sagt: "Es war schrecklich. Ich glaube, ich habe einen ganzen Monat lang nicht geschlafen. Ich war so schläfrig... Ich bin bei jedem Zischen des Zuges aufgewacht. Ich hatte Angst um meinen Sohn, ich hatte Angst um alle. Ich möchte nicht, dass jemand sieht, was wir gesehen haben. Ich danke euch, denn diese Stadt heißt uns willkommen, hat uns willkommen geheißen. Wir sind den Freiwilligen sehr dankbar für ihre Hilfe".



Vitalij wurde aus der Stadt Liman in der Region Doneck vertrieben. Seine Stadt ist besetzt, die Infrastruktur ist zerstört, sodass er gezwungen ist, den Winter in Iwano-Frankiwsk zu verbringen: "Es gibt keinen Strom, kein Gas. Man sagt, mein Haus sei so heil wie eine Kiste, nur dass es durchwühlt ist, denn die 'Orks' gehen überall rein, und was sie nicht zerreißen, stehlen sie."



Vitalij, Olena und viele andere Vertriebene wenden sich regelmäßig an das Sant'Egidio-Zentrum, um Hilfe zu erhalten. Hier werden Lebensmittel, warme Kleidung, Schuhe, Kleidung und Babynahrung verteilt. Die Freiwilligen tun alles, was sie können, um allen das Nötigste zum Überleben zu geben. Sie schenken auch Unterstützung und Hoffnung auf eine bessere Zukunft.



Olena, die aus Khar'kiv vertrieben wurde, sagt: "Ich bin im Mutterschaftsurlaub und habe keine Mittel, um meinem Baby viel zu geben, also helfen uns die Freiwilligen."

Olga stammt ebenfalls aus der Region Doneck. Im Moment ist ihre Stadt besetzt, ihr Haus ist zerstört worden. Zunächst erhielten sie und ihre Familie im Zentrum von Sant'Egidio Lebensmittelhilfe, doch dann beschloss auch sie zu helfen.



Olga Sidorova, die aus der Region Doneck vertrieben wurde, sagt weiter: "Ich habe erkannt, dass auch ich Menschen helfen kann. Jetzt arbeite ich mit den Freiwilligen. Hier habe ich viele Freunde gefunden, Menschen wie mich, die sich in der gleichen Situation wie meine Familie befinden. Aber wir haben uns zusammengeschlossen und helfen jetzt. Das hilft mir, stark zu bleiben und Hoffnung zu haben."



Das Hilfszentrum in Iwano-Frankiwsk ist seit Beginn des Krieges in Betrieb. Sowohl Einheimische als auch Vertriebene arbeiten hier ehrenamtlich; viermal pro Woche verteilen sie Hilfsgüter, führen Gespräche und helfen, die Probleme der Vertriebenen zu lösen.

Vladimir Shubinec, Freiwilliger, sagt: "In dieser Zeit wurde mir klar, dass es viele Menschen gibt, die Hilfe brauchen, und dass wir uns in dieser schwierigen Zeit engagieren müssen, um den Menschen, die hier arbeiten, zu helfen."



Ivan Kharuk, Koordinator der Gemeinschaft Sant'Egidio in Iwano-Frankiwsk, betont: "Bei der Arbeit in unserem Zentrum in dieser Zeit wurde uns klar, dass unsere Hilfe sehr konkret und notwendig ist. Trotz der Situation in der Ukraine, trotz der Tatsache, dass viele Menschen ihre Heimat verloren haben, sind sie jetzt hier und befinden sich in anderen sozialen Verhältnissen. Es ist klar, dass wir ihnen weiterhin helfen werden, zumindest werden wir versuchen, all diesen Menschen auch in Zukunft zu helfen. Unsere Freunde in Italien und anderen Ländern haben Verständnis für die Situation und leisten großartige Arbeit, um allen sofort und effektiv zu helfen, die in der Ukraine und insbesondere hier in Iwano-Frankiwsk, wo so viele Menschen aus den vom Krieg zerrütteten Regionen angekommen sind, Hilfe benötigen."



Ljudmila Kharchenko, Koordinatorin des Hilfszentrums Sant'Egidio: "Die Gemeinschaft Sant'Egidio hilft der Ukraine in großem Maße. Wir haben errechnet, dass bisher allein 8,5 Millionen Euro an Medikamenten und 2,5 Millionen Euro an Lebensmitteln zur Verfügung gestellt worden sind. Die Gemeinschaften aus Rom, aus Europa unterstützen uns und versprechen, uns auch in Zukunft zu helfen. Wir kommen voran."



Neben der Hilfe, die in der Ukraine an Vertriebene aus Kriegsgebieten, Krankenhäuser und andere medizinische und soziale Einrichtungen verteilt wird, hat die Gemeinschaft zahlreiche Hämodialysepatienten aus den östlichen und südlichen Regionen des Landes evakuiert. Sie organisierte die Verlegung dieser Patienten nach Italien, Deutschland, Polen, in die Tschechische Republik, nach Ungarn und Rumänien. In Kiew, Lemberg und Iwano-Frankiwsk arbeiten weiterhin Flüchtlingshilfezentren, in denen Hunderte von Menschen in Not ankommen.

Ljudmila Kharchenko, Koordinatorin des Hilfszentrums Sant'Egidio: "Die Menschen kommen zu uns und sagen: 'Ihr seid die einzige Möglichkeit der Hilfe, die wir an diesem Ort in der notwendigen Form, d.h. als stabile und kontinuierliche Hilfe, erhalten'. Wir suchen auch in Zukunft Hilfe für diese Menschen. Wenn es kalt wird, werden wir in der Lage sein, ihnen warme Kleidung zu geben, und wir hoffen, dass wir auch Lebensmittel zum Verteilen haben werden. Diese Menschen sind sehr hoffnungsvoll, sie warten auf diese Hilfe. Wir sehen, wie wichtig es für sie ist".

