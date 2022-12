news

Das DREAM-Programm und die Pädiatrie: eine Investition in die Zukunft Afrikas

Kinder in Afrika sind nach wie vor die Bevölkerungsgruppe, die am wenigsten Zugang zu medizinischer Versorgung hat. Unterernährung, HIV/AIDS, Tuberkulose, Malaria und mangelnde Hygiene tragen erheblich zur Kindersterblichkeit auf dem Kontinent bei.

Das DREAM-Programm hat die pädiatrische Versorgung immer als äußerst wichtig erachtet: Sie ist eine Investition in die Zukunft Afrikas. In diesem Zusammenhang entstand der Wille, Kinder, die vor AIDS und anderen Krankheiten gerettet wurden, die nun heranwachsen und bald zur Schule gehen werden, weiterhin zu schützen und zu unterstützen. In den ärmsten Vierteln am Rande der Städte gehen die Kinder in Doppel- oder Dreifachschichten zur Schule, während in den ländlichen Gebieten noch immer Schulklassen mit bis zu 80 Kindern gleichzeitig anzutreffen sind, die im Schatten eines großen Baumes Unterricht haben. Wenn ein Kind eine Sehbehinderung hat, ist es praktisch unmöglich, dem Unterricht zu folgen, es kommt nicht mit und lernt oft nicht einmal lesen und schreiben. Sie sind abgehängt, was schwerwiegende Folgen für ihre Entwicklung und ihre Zukunft hat. Aus diesem Grund ist die Existenz eines ersten optischen Zentrums in der Nähe von Maputo, der Hauptstadt von Mosambik, in einem Gebiet, in dem das DREAM-Programm seit seinen Anfängen im Jahr 2002 präsent ist, ein Zeichen der Aufmerksamkeit und Unterstützung für die heranwachsende Generation, der wir etwas zurückgeben wollen. Dabei geht es nicht nur um Gesundheit, sondern auch um eine gute Weise des Heranwachsens.vHeute wird neben der Ambulanz für kostenlose Untersuchungen und Sehkraftmessungen auch die erste Werkstatt für die Anfertigung von maßgefertigten Brillen für die Kinder des Programms DREAM und seiner Ernährungszentren eröffnet.

Dank einer Kombination verschiedener wichtiger Spenden (Spender des Apparates für die Herstellung der Brillen, Spender der Gläser und Fassungen und diejenigen, die mit großer Professionalität an der "entfernten" Installation mitgewirkt haben), können die Kinder in der Region heute ihre dringend benötigten Brillen bekommen.

Viele geben nach der Verschreibung auf, weil sie sich den Kauf einer Brille nicht leisten können. Außerdem gibt es nur wenige Zentren, die in der Lage sind, Brillen nach Maß anzufertigen, und diese befinden sich nur in den zentralen Stadtteilen der Hauptstadt. Ab heute jedoch können diejenigen, die sie benötigen, sie erhalten, und zwar zu ihrer großen Überraschung, kostenlos! Aus der Bereitschaft, etwas zu spenden, und der Fähigkeit zur Zusammenarbeit entsteht eine großartige Antwort auf die Bedürfnisse gebrechlicher Menschen und eine große Hilfe, die weit reichen kann.