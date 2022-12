news

In Lilongwe, der Hauptstadt Malawis, wurde das "Zelt der Freundschaft" eingeweiht. Dort wird das Weihnachtsmahl von Sant'Egidio stattfinden

Teilen Auf Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Drucken

In Lilongwe, der Hauptstadt von Malawi, wurde das "Zelt der Freundschaft" eingeweiht, in dem die Aktivitäten und Gebete der örtlichen Gemeinschaft von Sant'Egidio stattfinden werden. Die Einweihungszeremonie, an der die offizielle Vertreter der Region und der Delegierte der benachbarten Pfarrei teilnahmen, fand in Anwesenheit zahlreicher Kinder, älterer Menschen und Bewohner des Viertels statt, die den Beginn eines neuen Sant'Egidio-Zentrums in Malawi feierten.

Die Eröffnung fällt in eine Zeit stark steigender Preise auf den internationalen Märkten und extremer finanzieller Anfälligkeit in dem Land südlich der Sahara, dessen Wirtschaft unter einer endemischen Abhängigkeit von ausländischen Importen leidet. Als Standort für das Festzelt wurde ein Viertel am Rande der Hauptstadt gewählt, in dem es seit Jahren zu einer großen und raschen Expansion kommt, das Viertel wird "Area 25" genannt.

Es handelt sich um ein sehr großes Vorstadtgebiet in Richtung Flughafen, in dem die Gemeinschaft seit Jahren anwesend ist. In kurzer Zeit haben das Phänomen der Verstädterung und das rasante Bevölkerungswachstum in Lilongwe das Gesicht der "Area 25" verändert: Im Dorf bildet sich eine neue Mittelschicht heraus, junge Familien, aber auch Rentner, die sich nach einem langen Arbeitsleben ein neues Haus bauen können. So wird das neue, moderne Viertel mit neuen Bewohnern und neuen Gebäuden besiedelt.

Die erste Veranstaltung des "Zeltes der Freundschaft" wird das Weihnachtsmahl sein, das in der Area 25 in diesem Jahr im neuen "Haus" stattfinden wird, das Hunderten von Kindern und älteren Menschen in der Nachbarschaft offensteht.