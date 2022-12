news

Es ist unser Wunsch, dass an Weihnachten für alle ein Platz bereitet werde! Videobotschaft von Marco Impagliazzo

Liebe Freunde,

ich spreche aus der Kirche Sant'Egidio, wo eine Krippe aufgestellt wurde, die Weihnachten der Gemeinschaft darstellt. Weihnachten in der Gemeinschaft ist ein Weihnachten für alle, das Weihnachten Jesu, es ist ein Weihnachten, an dem niebei dem niemand ausgeschlossen ist. Unter den vielen Figuren in der Krippe sehen wir Obdachlose, Kranke, Immigranten, die mit den humanitären Korridoren kamen, Menschen im Gefängnis und in vielen schwierigen Situationen, oft auch von Leid und Ausgrenzung in unserer Stadt.

An Weihnachten gab es keinen Platz für Jesus in der Herberge, heißt es im Evangelium. Es gab keinen würdigen Ort für die Geburt Jesu. Dieses Weihnachtsfest will eine Antwort auf die Tatsache sein, dass an Weihnachten Platz für alle dasein muss. Niemand darf von Weihnachten, von der Feier des Weihnachtsfestes ausgeschlossen werden.

Vor 40 Jahren wurde das Weihnachtsmahl in der prächtigen Basilika Santa Maria in Trastevere organisiert. Damals saßen nur 47 Personen an diesem Tisch. Heute finden abertausende Menschen am weihnachtlichen Tisch Platz, denn niemand soll ausgeschlossen werden. Und unter diesen Gästen haben wir die Freude, dieses Jahr viele Ukrainer zu begrüßen, die fern von Zuhause ein leidvolles Leben führen, die unter dem schweren Konflikt leiden, der die Ukraine getroffen hat. Dort lebt man in Dunkelheit und Kälte.

Es will auch ein Weihnachten der großen Solidarität mit den ukrainischen Männern und Frauen sein, die noch in ihrer Heimat leben, und mit denen, die unter uns leben. Leben wir gemeinsam mit ihnen diese Freude, das Fest Jesu zu feiern. Was bedeutet Weihnachten, wenn man Jesus ausschließt, der der Arme, Ausgegrenzte und Letzte ist!

Beim Weihnachtsfest von Sant'Egidio, an dem wir viele zur Mithilfe einladen,auf vielerlei Weise, wie es für jeden alle möglich ist, wird es wirklich Platz für alle geben. Das ist der Wunsch, der von Sant'Egidio ausgeht, es ist der Wunsch, den unsere Gemeinschaft aussendet, vor allem ist es ein Wunsch nach Frieden für diejenigen, die unter dem Krieg leiden. Und wir wünschen alles Gute, ein gutes Leben für alle. Frohe Weihnachten!

Marco Impagliazzo

Präsident der Gemeinschaft Sant'Egidio