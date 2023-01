news

Friede auf Erden - überall: 1. Januar 2023 Weltfriedenstag, um die Botschaft von Papst Franziskus zu verbreiten und "Wege des Friedens aufzutun"

Teilen Auf Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Drucken

Am 1. Januar 2023 versammelt sich die Gemeinschaft Sant'Egidio in Rom auf dem Petersplatz und an vielen Orten der Welt, um den Aufruf von Papst Franziskus in der Botschaft zum 56. Weltfriedenstag aufzugreifen und "gemeinsam Wege des Friedens zu erkunden"

Die Botschaft des Papstes

TERMINE

Rom: 11.00 Uhr Petersplatz - Largo degli Alicorni

Berlin: 16.00 Uhr St. Marien-Liebfrauen (Kreuzberg, Wranglstr. 50) Ökumenischer Gottesdienst

München: 15.00 Uhr Bürgersaalkirche (Neuhäuserstr.) Ökumenischer Gottesdienst und Friedensmarsch

Würzburg: 12.00 Uhr Marienkapelle (Marktplatz) Friedensmarsch

Innsbruck: 15.45 Uhr Triumphpforte Interreligiöse Kundgebung für den Frieden