Eine Reise zu den Homeless von New York mit der Gemeinschaft Sant'Egidio, ein Bericht bei Sky TG24

In New York gibt es mehr als 60.000 Obdachlose. Sie gelten als "unsichtbar", sind aber in Wirklichkeit überall anzutreffen und ihre Armut steht im Gegensatz zum Wohlstand der Großstadt.

Sant'Egidio in New York ist für viele von ihnen ein Bezugspunkt, ein freundliches Gesicht: mit seinen Abendessen und einladenden Orten für Abendessen, Frühstück, Duschen. In einem Video von Sky Tg24 werden die Bilder und die Geschichte von ärmeren Freunden gezeigt, die, wie so viele in der Welt, darauf warten, Weihnachten mit der Gemeinschaft zu erleben.

HIER DAS VIDEO