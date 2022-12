news

Aus Afrika kommt eine Nachricht, die über das Leben und die Gerechtigkeit spricht: die Abschaffung der Todesstrafe in Sambia

Die Gemeinschaft Sant'Egidio bringt ihre große Genugtuung über die Entscheidung des Präsidenten der Republik Sambia, Hakainde Hichilema, zum Ausdruck, die Todesstrafe abzuschaffen.



Seit 2010 begleitet Sant'Egidio das afrikanische Land auf dem Weg zur Abschaffung. Zahlreiche Minister und Vertreter Sambias nahmen an den Kongressen der Justizminister in Rom teil, um für das Moratorium und die Abschaffung der Todesstrafe zu werben. Im Jahr 2011 reiste eine Delegation von Sant'Egidio nach Sambia, um im Rahmen der Abschaffungskampagne den Vizepräsidenten und andere Staatsbeamte zu treffen.



Im Jahr 2018 nahm eine weitere Delegation an der Gedenkfeier zum 70. Jahrestag der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte in Lusaka teil. Die Abschaffung der Todesstrafe in Sambia ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg, Afrika zum zweiten Kontinent ohne Todesstrafe zu machen.