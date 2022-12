news

Raketen, Panzer, Plätze in Flammen: der Horror des Krieges aus Kinderhänden. Nello Scavo in Avvenire

Die Erfahrung der "Schulen des Friedens" von Sant'Egidio, um den Schmerz angesichts des Konflikts auszudrücken. Zwei Raketen "gehen" auf eine Pfarrei in Cherson "nieder", die in diesem Moment voller Menschen ist. Die vielen Kinder, die die "Schulen des Friedens" der Gemeinschaft Sant'Egidio in der Ukraine besuchen, drücken ihre Ängste und Hoffnungen durch Zeichnungen aus und erzählen vom Krieg mit ihren eigenen Augen und ihren eigenen Ängsten: eine Art, Zerbrechlichkeit und Träume zu teilen

Ein bedrohlicher russischer Panzer zielt mit seiner Kanone in Richtung eines Hauses. Drinnen schläft ein Säugling in seiner Wiege. Das Bild hält genau den Moment der Schießerei fest, deutet aber bereits an, wie sie enden wird. Es ist nur eine Zeichnung, aber sie erzählt eine wahre Tatsache. Und in diesen dunklen, pastellfarbenen Strichen ist der ganze Krieg zu sehen, den die Kleinen erleiden und den die Großen entscheiden. Das Polyptychon der Aggression befindet sich auf diesen A4-Seiten. Eine Anklageschrift, die allein schon einen Prozess wegen gestohlener Kindheit wert wäre.

Man muss in die "Schulen des Friedens" der Gemeinschaft Sant'Egidio gehen, um die Wahrheit zu erfahren, die nur Kinder sagen können. Denn es handelt sich nicht um bloße Buntstiftstriche, sondern um die intimen Qualen des Konflikts und seine Auswirkungen auf die Ukraine von morgen. Auch UNICEF hat sich etwas einfallen lassen, um die Ängste der Kinder nicht nur mit Worten zu beschreiben.

Iryna, eine Lehrerin, die mit ihrer zehnjährigen Tochter aus dem Donbass nach Saporischschja vertrieben wurde, arbeitet als Freiwillige in einem Kinderzentrum, das von der UN-Agentur für die Jüngsten eröffnet wurde. "Seit dem Ausbruch des Krieges", sagt sie, "habe ich eine Zunahme von dunklen Farben und herzzerreißenden Szenen festgestellt."

Die Mitglieder der Gemeinschaft Sant'Egidio in der Ukraine beobachten den gleichen Trend auch in ihren "Schulen": In Lemberg, in Kiew und in anderen Oblasten gibt es Zentren, die sich bereits mit den Folgen beschäftigen. Es sind Orte, an denen man über Bomben und Raketen sprechen kann, über Flugzeuge, deren Flug einst die Kleinen zum Träumen brachte, während heute nur noch das ferne Dröhnen das stählerne Ungeheuer erahnen lässt, das herabstürzt, um noch mehr Tod abzuwerfen. Andere schreiben wiederkehrende Albträume auf leere Blätter. Wie die zerstörte Brücke in Irpin, ein Symbol für die Fluchtwege, die unterbrochen wurden, um die Zivilbevölkerung gefangen zu halten und unter Artilleriebeschuss zu halten. Geschichten, die sich zwischen einer Zeichnung und einem Weihnachtslied wiederholen, wenn sich der Knoten im Hals endlich löst und die Kinder ihre Albträume benennen können.

Auch dafür sind die "Schulen des Friedens" da: keine Angst davor zu haben, sich zerbrechlich zu fühlen, den Hass nicht als einzige Antwort auf die eigene Angst zu haben. "Krieg", "Soldat", "Widerstand", "Minen", "Gemetzel", das sind keine Wörter für Kinder. Aber mit ihnen muss man sich beschäftigen. Erwachsene nennen die Russen "Unholde". Und das ist alles, was es braucht, um einen Graben zwischen Opfer und Henker zu ziehen. Aber auf dem Weg vom Alptraum zum Wunsch werden Kinder wieder zu Kindern, und in ihren Träumen gibt es das Leben von früher, die Normalität, die jetzt ein Luxus ist, den man sich nur wünschen kann. Man denkt an dringendere Dinge.

Oleksandra ist sieben Jahre alt und sagt, dass sie einen neuen Mantel braucht. Davyd ist das jüngste von fünf Geschwistern, er braucht ein Paar Schuhe. Anastasiya hat alle ihre Spielsachen verloren und stellt sich vor, sie hätte eine Barbiepuppe. Sie bittet nicht darum. Sie findet es albern, in Kriegszeiten über Puppen zu sprechen. Sie sagt nur, dass sie eine haben will, und schämt sich fast dafür. "Wir alle, Erwachsene wie Kinder, haben uns seit Beginn des Krieges stark verändert", sagt Iryna, die aus ihrer Heimat fliehen musste und in der Region Saporischschja Unterschlupf fand, zugegebenermaßen nicht der sicherste Ort in der Ukraine, aber wenigstens sind die Schützengräben weit weg und man hat hier "nur" mit Raketen zu rechnen. "Es ist für uns alle schwierig", wiederholt sie, "aber wir alle brauchen Unterstützung und Entlastung."

Die Arbeit der Freiwilligen ist hart. "Aber wenn man anderen hilft, entdeckt man den Sinn des Lebens und der Freiheit", sagt Juri Lifanse, einer der Koordinatoren der Aktivitäten von Sant'Egidio in der Ukraine: "Den Schwächsten zu helfen, ist die größte Freiheit, denn indem man sie unterstützt, steht man in direktem Kontakt mit so vielen verschiedenen Menschen: von Obdachlosen bis hin zu Ministern und Bürgermeistern. Und dann schaffst du das scheinbar Unmögliche". Und wer weiß, vielleicht zeichnen die kleinen Kriegsüberlebenden eines Tages Raketen, die nicht explodieren, und Menschen, die nicht ums Leben kommen.

Wie die des "Weihnachtswunders" in Cherson. So nannte es der lateinisch-katholische Bischof von Odessa Simferopolis, Stanislav Szyrokoradiuk. Er erzählte von den beiden russischen Raketen, die auf die katholische Gemeinde gerichtet waren, in der sich zu diesem Zeitpunkt viele Familien und Kinder befanden. "Eine Rakete fiel herunter, zerbrach in zwei Teile, explodierte aber nicht. Die andere", so der Prälat, "durchbrach eine Wand der Kirche, aber es gab keine Explosion".