news

Die Gemeinschaft Sant'Egidio schließt sich den Beileidsbekundungen der Weltkirche zum Tod von Benedikt XVI. an, sie gedenkt seiner in Liebe und Dankbarkeit

Teilen Auf Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Drucken

Die Gemeinschaft Sant'Egidio schließt sich den Beileidsbekundungen und Gebeten der ganzen Kirche zum Tod von Benedikt XVI. an, einem gütigen und tiefsinnigen Hirten, der seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil mit seinem theologischen und humanistischen Denken ein grundlegender Bezugspunkt auch für die kirchlichen Bewegungen war, die in dieser Zeit entstanden sind.

Wir erinnern uns an Begegnungen, Besuche und Gebetstreffen mit der Gemeinschaft während seines Pontifikats, die das Leben und die Reflexion von Sant'Egidio entscheidend geprägt haben: insbesondere die Teilnahme am Friedenstreffen mit den Weltreligionen in Neapel 2007, das Gebetsgedenken für die Glaubenszeugen des 20. und 21. Jahrhunderts in der Basilika St. Bartholomäus, dem Gedenkort für die „neuen Märtyrer“, das Treffen mit den Jugendlichen der Gemeinschaft und den Mitarbeitern des DREAM-Programms in Kamerun, die Besuche in der Wohngemeinschaft für ältere Menschen und der Mensa in Rom. Als wertvolle Synthese unserer Freundschaft mit den Armen bleiben uns seine Worte in Erinnerung: „Hier sind diejenigen, die dienen und helfen, mit denen, die Hilfe und Dienste entgegennehmen, zu einer einzigen Familie vereint.“

Wir erinnern uns mit Zuneigung und tiefer Dankbarkeit an ihn.

Weitere Informationen

Worte von Benedikt XVI. beim Friedenstreffen der Weltreligionen in Neapel 21/10/2007

Besuch von Benedikt XVI. in der Mensa in Via Dandolo Rom - 27. Dezember 2009

Gebet im Gedenkort der "Neuen Märtyrer", dem Papst Benedikt XVI. vorstand (vatican.va)

Worte von Benedikt XVI. in der Wohngemeinschaft "Es lebe, wer alt ist" der Gemeinschaft Sant'Egidio 12/11/2012 (vatican.va)