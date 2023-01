news

Überall Friede auf Erden: die Worte von Papst Franziskus an die Gemeinschaft sind eine Ermutigung, den Friedenseinsatz fortzusetzen

Mit Zuneigung wandte sich Papst Franziskus heute am Ende des Angelus an die auf dem Petersplatz versammelte Gemeinschaft, die mit Plakaten und Transparenten an die unter Kriegen und Konflikten leidenden Länder der Welt, allen voran die Ukraine, erinnerte.



"Ich begrüße", so Franziskus, "die vielen Freunde der Gemeinschaft Sant'Egidio, die auch in diesem Jahr wieder gekommen sind, um ihr Engagement für den Frieden in allen Ländern zu bezeugen, hier und in vielen Städten der Welt. Danke, liebe Brüder und Schwestern von Sant'Egidio".



Ein herzlicher Applaus erwiderte die Worte des Papstes als Zeichen des Dankes für diese Ermutigung und hat unsere Verpflichtung bekräftigt, weiterhin Wege des Friedens zu erkunden, wo immer sie gebraucht werden.

Das Video