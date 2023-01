news

An vielen Orten hat Sant'Egidio das neue Jahr mit der Forderung "Überall Friede auf Erden" begonnen

Teilen Auf Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Drucken

Während sich die Gemeinschaft am 1. Januar 2023 in Rom auf dem Petersplatz versammelte, um am Angelusgebet von Papst Franziskus teilzunehmen, organisierte Sant'Egidio an vielen hundert Orten auf der ganzen Welt Märsche und Treffen zum Weltfriedenstag.

Die Erinnerung an die Orte des Konflikts und der Aufruf "Überall Friede auf Erden" erklang auf diese Weise in Großstädten ebenso wie in Dörfern, in Afrika, in Asien, in Amerika, in Europa.

Die Bilder, die wir im Fotoalbum veröffentlichen (weitere werden hinzukommen), ermöglichen es uns, virtuell an jeder dieser Veranstaltungen teilzunehmen, die, wie der Papst gefordert hat, "Wege des Friedens" für das beginnende Jahr zu erkunden.



DAS FOTOALBUM