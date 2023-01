news

Ein weiterer Winter auf der Balkanroute: die Jugendlichen für den Frieden aus Triest und Solidarität mit Flüchtlingen in den Weihnachtstagen

Weihnachten für alle, auch für die Flüchtlinge auf der "Balkanroute": In den letzten Tagen hat sich eine Gruppe der 'Jugend für den Frieden' mit Migranten in Triest, Rijeka (Kroatien) und Bihaç (Bosnien) getroffen, wo die Winterkälte stark zurückgekehrt ist und sich die Wetterbedingungen täglich verschlechtern, was die Verzweiflung vieler vergrößert, die das Ziel ihrer Reise noch weit entfernt sehen.

Es ist nicht das erste Mal, dass die 'Jugend für den Frieden' die Grenze in umgekehrter Richtung überquert, um Migranten zu besuchen, die gezwungen sind, im Schlamm zu leben ohne Strom und Heizung. Und auch dieses Mal war die Begegnung berührend. Ein Geschenk, eine warme Mahlzeit, ein aufmunterndes Wort oder ein Willkommensgruß sind für sie sehr wichtig.

An diesen Orten hört man so viele schwierige Geschichten wie die von Karima, einem 13-jährigen afghanischen Mädchen, die in Bihac lebt. Während der Aktivitäten, die an einem der Festtage organisiert wurden, schrieb sie den Namen "Leila" auf ein Armband. Ihr etwas älterer Bruder erzählte uns später, dass dies der Name ihrer kleinen Schwester war, die im Alter von nur drei Monaten von den Taliban getötet wurde.

Mehr als 500 Migranten, darunter Afghanen, Pakistaner, Iraker, Iraner und Bengalen, nahmen an den verschiedenen Aktivitäten und Feiern in Triest teil. Zwischen Sprachunterricht, italienischen und traditionellen Liedern aus ihren Herkunftsländern und Geschenken (nützliche Dinge wie Jacken, Pullover, Schals, Handschuhe, Mützen, Hygieneartikel) hatten sie das Gefühl, nicht vergessen worden zu sein und dass Weihnachten wirklich für alle ist.

Jeden Tag nahmen etwa sechzig Migranten am "Friendship Lunch" teil. Ein Moment der Erfrischung, eine Atempause von der Kälte und in der Tat ein Moment der Freundschaft und des Austauschs.

Ein besonderer Platz wurde für Migranten reserviert, die auf den Straßen von Triest schlafen. Viele sind in dieser schwierigen Situation, weil die Stadt eine obligatorische Station auf ihrer Reise zu anderen Zielen ist. Für uns sind es kleine und einfache Gesten der Solidarität, für sie ein Symbol der Hoffnung und des Willkommens besonders an so besonderen Tagen wie Weihnachten.

Am letzten Tag versammelten wir uns alle zum Gebet in der Kirche des Heiligen Antonius des Wundertäters, um derer zu gedenken, die auf der Reise nach Europa ihr Leben verloren haben. Viele Menschen aus Triest und Migranten versammelten sich, um derer zu gedenken, die es nicht geschafft haben, Italien zu erreichen. Das Gedenken an diejenigen, die auf den Wegen der Hoffnung gestorben sind, wurde mit großer Ergriffenheit aufgenommen und mit dem konkreten Engagement verbunden, zu dem wir uns aufgerufen fühlen, wenn wir in diesen Tagen den Schrei derer hören, die auch heute noch vor Verfolgung, Armut und Krieg auf der Suche nach einer friedlichen Zukunft in unserem Europa fliehen.