Die Jugend für den Frieden ist in das Flüchtlingslager Schisto bei Athen zurückgekehrt. Der Bericht

Das Lager befindet sich in den Bergen oberhalb von Piräus, in Schisto, einer eher abgelegenen Gegend am Stadtrand von Athen. 200 Minderjährige leben hier mit ihren Familien in mehrstöckigen Containern zusammen. Es handelt sich hauptsächlich um Kurden, Afghanen und Syrer, einige kommen auch aus Afrika.



Einige von ihnen wurden aus dem Lager Eleonas im Zentrum Athens verlegt und warten nun, manchmal jahrelang, auf ihre Umsiedlung.



In den letzten Tagen ist eine Gruppe von "Jugend für den Frieden" aus Rom und Würzburg zurückgekehrt, um sie zu besuchen: mit Partys, Geschenken und gemeinsamen Mittagessen haben sie das "Weihnachten für alle" auch dorthin gebracht. Tage voller Begegnungen und Emotionen, wie aus ihrem Bericht hervorgeht, den wir veröffentlichen:



"Vergiss mich nicht. Er ist ein kleiner wolliger Elefant, der sich zwischen einer Handvoll Süßigkeiten, einem Schal und einigen Armbändern befindet. Man sieht es und versteht sofort, dass es eine Botschaft enthält, eine Flasche in dem Meer der Verzweiflung, das das Flüchtlingslager Schisto ist. Denn für die vielen Kinder, die hier seit Jahren mit immer gleichen Tagen leben, wie für die Elefanten, sind Erinnerung und Gedächtnis alles.



Aisha ist Muslimin, aber der kleine Elefant in ihren Händen ist ein Weihnachtsgeschenk für Marco, den sie vor zwei Jahren im Flüchtlingslager Eleonas kennengelernt hat und nun, zusammen mit den anderen Mitgliedern von der Jugend für den Frieden, im Lager Schisto wiedertrifft. Der blaue Umhang von Sant'Egidio, eine kleine Bescheinigung über die Teilnahme an der Friedensschule, die Markierungen - das sind die unauslöschlichen und greifbaren Erinnerungen, die Kinder wie Aisha mit sich tragen, gespeichert in den Regalen ihrer Herzen oder sorgfältig aufbewahrt in den Ecken der Plattenbauten, aus denen das Flüchtlingslager besteht. Es sind die Erinnerungen derer, die sie nicht vergessen haben, Momentaufnahmen der Freude, die wieder auftauchen, wenn sie Monate nach unserem letzten Besuch die Lieder singen, die wir ihnen im Juli beigebracht haben, sobald sie uns erkennen. Das sind die Momente, in denen man merkt, dass das Überflüssige, das bisschen Zeit, das man in den staubigen Straßen des Flüchtlingslagers verbracht hat, wo alles unbeweglich und unveränderlich scheint, stattdessen so viel für die Hunderte von Kleinen ist, die jeden Tag Kraft aus dieser Erinnerung schöpfen. Denn alles in Schisto ist ein stummer Schrei der Resignation.

'Wir wollen zur Schule gehen, wir wollen studieren', sagen die älteren Kinder, während sie die Becken des Athener Aquariums bestaunen. Man sieht sie dort, ihre Augen folgen einem flüchtigen Tintenfisch, und man kann nicht anders, als sich die Reise vorzustellen, die sie nach Griechenland geführt hat, in die Wellen der Ägäis, Kinder, die zu klein sind, mit Fischen, die zu groß sind, unter ihnen. Und man denkt an ihren Wunsch zu lernen, während sie mit der Nase an der Scheibe versuchen, über die gläserne Decke zu schauen, die sie dorthin verbannt, in ein Flüchtlingslager am Rande Europas.

Wir werden euch nicht vergessen. Wir werden mit euren Gesichtern in den Augen nach Rom und Würzburg zurückkehren, wenn das Gelato kommt, mit euren Begeisterungsschreien in den Ohren, wenn wir die Brownies im Restaurant sehen; ein kleiner Moment der Freude, der uns das ganze Jahr über begleiten wird. Vor allem aber werden wir mit dem Wunsch nach Rom und Würzburg zurückkehren, etwas für euch zu tun und daran zu arbeiten, dass sich neue humanitäre Korridore öffnen und damit auch die Türen einer Schule, die euch aufnehmen wird. Wir werden die Erinnerung bewahren, um euch immer nahe zu sein. Um unsere Schritte zurückzuverfolgen. Wie so viele kleine Elefanten."

