Der Friede kann den Krieg gewinnen. Kundgebung Europe for Peace in Verona. Der Beitrag von Andrea Riccardi

"Der Frieden kann den Krieg gewinnen", so lautete der Titel der Initiative, die am 7. Januar, dem orthodoxen Weihnachtstag, in Verona stattfand und von der Bewegung "Europa für den Frieden" organisiert wurde. Aus ihr ging die große Friedensdemonstration für die Ukraine im vergangenen November in Rom hervor.

Mehr als 1.000 Menschen füllten den Saal der Gran Guardia im Zentrum von Verona, und viele andere fanden keinen Sitzplatz mehr, was zeigt, wie groß der Wunsch ist, dem Krieg und dem Leid so vieler ukrainischer Frauen und Männer ein Ende zu setzen.

Das gewählte Datum ist bezeichnend und fügt sich ein in zahlreiche Friedensinitiativen, die zwischen dem 25. Dezember und dem 7. Januar in vielen italienischen und europäischen Städten für ein "Weihnachtsfest des Friedens" organisiert wurden. Andrea Riccardi hat wiederholt zu einem Waffenstillstand zu Weihnachten aufgerufen, und es ist wichtig, weiterhin Initiativen zur Einstellung der Waffen zu fördern.



"Der Frieden kann nicht in den Händen einiger weniger liegen", sagte Andrea Riccardi in seiner Rede und forderte alle auf, wichtige Entscheidungen wie die über Krieg und Frieden nicht einer kleinen Anzahl von Entscheidungsträgern zu überlassen. "Ich sehe Gleichgültigkeit", fuhr er fort, "und während über die Entsendung von Waffen diskutiert wird, geht die humanitäre Hilfe ausgerechnet im Winter zurück, wenn die Lage noch dramatischer wird. Die Wahl scheint also die eines Krieges zu sein, der bis zum Sieg oder zur Niederlage andauert. Und das ist Wahnsinn, weil Kriege heute ewig dauern und zu Krebsgeschwüren werden, die die Völker verschlingen.

Wir hier leben seit vielen Jahrzehnten auf einer glücklichen Insel, aber immer umgeben von diesem Übel. Seht euch Syrien an. Wir haben diesen Konflikt ignoriert, aber ein Großteil der Auseinandersetzungen in der Ukraine erklärt sich durch die Generalprobe in Syrien. Und wir wandten uns ab. Wie sieht die Zukunft in der Ukraine aus? Von den Menschen, die geflohen sind? Können wir akzeptieren, dass ein Volk auf diese Weise ausgeweidet wird? Aus diesen Antworten verstehen wir die absolute Notwendigkeit des Friedens".



An der Veranstaltung nahmen der Bischof von Verona, Domenico Pompili, teil, sowie Maurizio Landini, nationaler Sekretär der CGIL, der Bürgermeister von Verona, Damiano Tommasi, Vanessa Pellucchi, Sprecherin des Forums des Dritten Sektors, Rossella Miccio, Präsidentin von Emergency, und Mao Valpiana, Präsident der gewaltfreien Bewegung, die die Veranstaltung organisiert hatte.

