In der Psychiatrie von Elbasan in Albanien wurde nach der langen Zeit der Isolation durch die Pandemie endlich wieder ein schönes Weihnachten gefeiert

In den ersten Tagen des Jahres kehrte eine Gruppe junger Menschen aus der Gemeinschaft von Genua nach Elbasan, Albanien, zurück, um mehr als dreihundert Frauen und Männer in der psychiatrischen Klinik "Sadik Dinci", der größten auf dem Balkan, zu treffen und ein wenig Weihnachtsfreude hinter die Türen der seit fast drei Jahren geschlossenen Einrichtung zu bringen.



Die Freundschaft zwischen Sant'Egidio und den Patienten des Sadik Dinci besteht seit vielen Jahren und umfasst Sommerworkshops, Besuche zur Weihnachtszeit, aber auch den Traum von einem neuen Leben außerhalb der Krankenhausmauer, dank der von der Gemeinschaft und dem albanischen Gesundheitsministerium eingerichteten Wohngruppen für Menschen mit psychischen Problemen.



Seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie hat sich das Leben in den Wohngruppen mit allen Vorsichtsmaßnahmen in einer ruhigen Atmosphäre fortgesetzt, während die Isolation in den psychiatrischen Einrichtungen drei Jahre dauerte.

Deshalb war es eine besondere Freude, zu Beginn dieses Jahres in die psychiatrische Klinik zurückzukehren, um mit der Gemeinschaft Weihnachten zu feiern. Musik, gutes Essen und ein Geschenk für jeden der 310 stationären Patienten brachten eine festliche Atmosphäre zurück. Darüber hinaus konnten etwa neunzig Personen das Krankenhaus verlassen, um in den festlich geschmückten Räumen des Hauses der Schwestern der Nächstenliebe von St. Jeanne Antida ein Weihnachtsessen einzunehmen.



Vor dem Mittagessen nahmen die Frauen und Männer des Krankenhauses an einem Friedensgebet im großen Innenhof teil. Viele vertrauten ihre Gebetsanliegen Jesus an, dem Herrn des Friedens, der beschützt und tröstet. Einige flüsterten ihre Dankbarkeit im Gebet: "Danke, Herr", sagte M., "denn ich habe diese Freunde, die einzigen, die mich nicht vergessen".