Vom 18.-25. Januar 2023 Gebetswoche für die Einheit der Christen, dass alle eins seien

Ökumenische Gottesdienste und Begegnungen von Christen verschiedener Konfessionen. Termine von Sant'Egidio

Vom 18. bis 25. Januar 2023 begeht die Kirche die Woche der Einheit der Christen,

eine Zeit der Reflexion und des Gebets in Gemeinschaft der Christen aller Konfessionen.



In dieser Woche widmet die Gemeinschaft Sant'Egidio überall auf der Welt die Gebetstreffen, bei denen jede Gemeinschaft versammelt ist, der Fürbitte für die Einheit und organisiert ökumenische Gebete und Begegnungen.

ITALIEN - Rom



Jeden Abend wird in der Basilika Santa Maria in Trastevere, Piazza di S. Maria in Trastevere, für die Einheit der Christen gebetet

Donnerstag 19. Januar

Pfarrei Geburt Unseres Herrn Jesus Christus, Via Gallia 162, ökumenisches Gebet um 19.00 Uhr mit einem ökumeniwschen Vertreter

Freitag 20. Januar

Basilika Santa Maria in Trastevere, Piazza di S. Maria in Trastevere, ökumenisches Gebet um 20.00 Uhr mit Patriarch Tawadoros II. von Antiochien



Montag 23. Januar

Pfarrei S. Romano Martire, Largo Antonio Beltramelli, ökumenisches Gebet um 19.00 Uhr mit Pastor Daniele Garrone von der Waldenserkirche



Dienstag, 24. Januar

Basilika Santa Maria in Trastevere, Piazza di S. Maria in Trastevere, ökumenisches Gebet um 20.00 Uhr mit Pastor Paolo Ricca von der Waldenserkirche



Donnerstag 26. Januar

Basilika St. Bartholomäus auf der Tiberinsel, Piazza di S. Bartolomeo all’Isola Tiberina 22, 9.00 Uhr Besuch des Gedenkortes für die neuen Märtyrer und Glaubenszeugen des 20. und 21. Jahrhunderts und Begegnung mit einer Delegation des Ökumeneinstituts von Bossey des Ökumenischen Rates der Kirchen



Freitag 27. Januar

Pfarrei San Giuliano, Via Cassia 1036, ökumenisches Gebet um 19.00 Uhr mit Pastor Paolo Ricca von der Waldenserkirche



FRANKREICH - PARIS

Freitag 20. Januar

Kirche Saint-Merry, rue Saint Martin 78 um 20.00 Uhr ökumenisches Gebet mit Vertretern der orthodoxen und protestantischen Kirchen, Vorsitz Pfarrer Jérôme Bascoul, Bischofsvikar für die Ökumene

DEUTSCHLAND - Würzburg

Mittwoch 18. Januar

Marienkapelle, 19.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst mit Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl, Evangelische Kirche in Württemberg und Domvikar Matthias Türk, Katholische Kirche und Vertretern der AcK