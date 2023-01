news

Worte und Entscheidungen für den Krieg, Wege des Friedens. Europa muss zum "Nie wieder" zurückkehren. Marco Impagliazzo in Avvenire

In den letzten Wochen wurde im Europäischen Parlament ein Änderungsantrag zu einem Entschließungsantrag zur EU-Außenpolitik, in dem dringende "diplomatische Bemühungen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine und des Leidens des ukrainischen Volkes" gefordert wurden, mit mehr als 470 von rund 630 Stimmen abgelehnt.

Was bedeutet die Ablehnung der "diplomatischen Bemühungen"? Es hat den Anschein, dass die Abgeordneten des Europäischen Parlaments die Idee von Verhandlungen, dem Königsweg zum Frieden, ablehnen. Ist dies das Europa, von dem wir geträumt haben, das 2012 den Friedensnobelpreis erhalten hat und das nach der Tragödie des Zweiten Weltkriegs auf dem Grundsatz "nie wieder", nie wieder auf die militärische Option zurückgreifen sollte? In "Krieg und Frieden" schrieb Tolstoi, dass "der Krieg das Abscheulichste im Leben ist", aber das scheint vergessen zu sein. Worte und Initiativen für den Frieden sind rar gesät. Es ist schwierig geworden, einen politischen Führer zu finden, der zur Mediation oder Mäßigung aufruft. Ein europäischer Staat nach dem anderen bekräftigt seine Entscheidung, sich stärker zu bewaffnen und immer schwerere Waffen an die offene Kriegsfront in Europa zu schicken, wenn auch auf der Seite der Angegriffenen. Und auch die Europäische Union ist von einer kriegerischen Haltung infiziert.

Die verbindenden Worte und Slogans, die trotz des Kalten Krieges - zugegebenermaßen manchmal mit einer gewissen Heuchelei oder Instrumentalisierung - ganze Generationen nährten und erzogen und uns zwischen den 1950er und 1980er Jahren vor dem nuklearen Holocaust bewahrten, sind verschwunden, als hätte es sie nie gegeben. In bestimmten Bereichen, wie zum Beispiel in den Kirchen oder in den Schulen, gibt es noch ein Lexikon des Friedens. Die Welt der Politik und der Medien geht jedoch in eine andere Richtung und hält das Wort "Frieden" für einen Schwindel oder bestenfalls für einen naiven, kindischen oder religiösen Traum.

Die Entscheidungsträger und Herrscher über die Informationen sprechen nicht über den Frieden, sondern sind zu Experten für Waffen und militärische Strategien geworden. Dies ist die Zeit, in der ein europäischer Ministerpräsident den "Tag des Gebets" abschaffen will, um die Mittel für die "Verteidigung" in Waffen zu erhöhen, und in der man uns erklärt, dass die einzig mögliche Option für die Zukunft der militärische Sieg der Ukraine über Russland ist, koste es, was es wolle. Die Toten, Verwundeten und Verstümmelten, das unermessliche Leid, die Zerstörung, die bereits eingetretenen und die möglichen weltweiten Folgen werden nicht berücksichtigt. Es gibt Führer, die drohen und die Möglichkeit nicht ausschließen, notfalls den Knopf der Atomwaffe zu drücken. Aussagen, die wir nicht einmal während der Kuba-Krise gehört haben.

Die Situation, in der wir uns befinden, ist nicht die Schuld von uns, den Demokratien, geschweige denn der Ukraine. Es ist Russland, das diese neue und schreckliche Phase des tragischen Konflikts in der Ukraine eingeleitet hat. Wir wiederholen es bis zur Langeweile: Es gibt einen Angegriffenen und einen Aggressor. Aber nach elf Monaten, in denen das Wort ausschließlich an die Waffen gegeben wurde, während die Diplomatie mundtot gemacht wurde, müssen strenge Fragen gestellt werden.

Es hat den Anschein, als sei der Krieg als einziges praktikables Instrument und einziger Horizont rehabilitiert worden. Doch der Konflikt bringt eine Lösung der Krise nicht näher, im Gegenteil, sie scheint in weiter Ferne. Wie in vielen anderen Fällen der letzten Zeit verkompliziert der unbegrenzte Krieg in der Ukraine das Bild und löst es nicht. Wir fragen uns: Spüren wir noch den Skandal des Krieges oder haben wir uns an seine Unvermeidlichkeit gewöhnt? Der allgemeine Bellizismus der europäischen herrschenden Klasse, sowohl im Osten als auch im Westen, versucht, sich der öffentlichen Meinung über das alte und neue Mediensystem mitzuteilen, wodurch ein beunruhigendes Getriebe entsteht. Der derzeitige Mangel an Initiative bei der Vorlage von Verhandlungsvorschlägen ist besorgniserregend: Es wird nur über Waffen gesprochen.

Die Politik sollte sich ebenso wie die Diplomatie für den Frieden einsetzen. Vielleicht unter dem Radar, aber unerbittlich. Sie sollte den Vorrang von Ideen und Worten vor roher Gewalt und Phantasielosigkeit zum Ausdruck bringen. Sie sollte den Mut haben, "das Undenkbare zu denken", wie Monsignore Gallagher, der Sekretär des Heiligen Stuhls für die Beziehungen zu den Staaten, auf der Konferenz "The Weapons of Diplomacy" sagte: Dies war bereits der Fall, als Meuccio Ruini im Dezember 1947 vor der Verfassungsgebenden Versammlung den Grund für die Neuformulierung von Artikel 11 unserer Verfassung erläuterte, der in klaren Worten die "Ablehnung" des Krieges zum Ausdruck bringt: "Es klang wie ein Schrei der Empörung und der Verurteilung der Art und Weise, wie der Krieg in der trostlosen Zeit, aus der wir hervorgegangen sind, verstanden wurde. Das war das Gefühl, das uns beflügelte. Es ging zunächst darum, zwischen bestimmten Verben zu wählen: Verzicht, Ablehnung, Verurteilung, die in den verschiedenen Änderungsanträgen vorkommen. Die Kommission war der Ansicht, dass "Verzicht" zwar in gewisser Weise den Verzicht auf ein Recht, das Recht auf Krieg, voraussetzt (das wir ja gerade bestreiten wollen), dass aber das Wort "ablehnen" einen starken Akzent hat und somit sowohl die Verurteilung als auch den Verzicht auf Krieg impliziert.

Diese Kraft hat das italienische und europäische demokratische Bewusstsein geformt. Wir müssen wieder zu diesem Glauben zurückfinden.

[Marco Impagliazzo]

Autorenfoto: CARLO LANNUTTI

Copyright Foto: IMAGOECONOMICS