news

Die afghanischen Flüchtlinge nicht vergessen: eine Zeltstadt in Islamabad, Familien und Kinder in der Kälte des pakistanischen Winters

Die Solidarität von Sant'Egidio

Teilen Auf Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Drucken

Islamabad ist eine Stadt, die nach rationalen Kriterien gebaut wurde, um das Bild eines jungen und modernen Landes zu vermitteln. Breite, von Bäumen gesäumte Straßen kreuzen sich und bilden Quadranten, die durch Buchstaben und Zahlen gekennzeichnet sind: f6, g9, h3 usw.



Diese "Rationalität" wird durch die ärmsten Ballungsgebiete unterbrochen, ein Gewirr von kleinen Ziegelhäusern ohne Versorgungseinrichtungen, Kanalisation oder fließendes Wasser, in denen hauptsächlich Christen leben (siehe Fotos). Dort gibt es seit kurzem auch die Lager der afghanischen Flüchtlinge, die aus improvisierten Zelten aus Abfallmaterialien bestehen und in den Grünflächen entlang der breiten Alleen verstreut sind. Nach dem Fall von Kabul im August 2021 haben schätzungsweise drei Millionen afghanische Flüchtlinge Schutz in Pakistan gesucht. Viele von ihnen leben in diesen Lagern.

Seit einigen Monaten hilft die Gemeinschaft Sant'Egidio in Islamabad Familien in einem dieser Zeltlager im Sektor F6 der Stadt. Es sind 59 Familien, etwa 320 Personen. Die meisten sind junge Menschen, viele von ihnen Kinder. Unter ihnen befinden sich Universitätsstudenten, Lehrer, Ärzte, Ingenieure und Mitarbeiter von NGOs. Viele Frauen übten Berufe aus, die im Afghanistan der Taliban nicht mehr möglich sind, und haben ihre Gefährten verloren. Sie sind in der Hoffnung geflohen, ihren Kindern eine Zukunft bieten zu können. Diese Zukunft scheint heute in weite Ferne gerückt, da es schwierig ist, Dokumente zu erhalten, die es ihnen ermöglichen, in Würde umzuziehen, eine reguläre Arbeit zu finden und ihre Kinder zur Schule zu schicken. Die Gemeinschaft leistet nicht nur materielle Hilfe, indem sie regelmäßig Lebensmittel verteilt, sondern ist auch ein freundliches Gegenüber. "Wir fühlen uns nicht vergessen und das gibt uns Hoffnung".

Der Besuch von Andrea Riccardi war eine Gelegenheit, mehr über ihre Geschichten zu erfahren und neue Wege zu finden, ihnen zu helfen.



Fotos

Afghanisches Flüchtlingslager - Besuch

Verteilung von Lebensmitteln im christilichen Viertel von Islamabad