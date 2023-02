news

In Burkina Faso, das vom Terrorismus heimgesucht wird, ist das BRAVO!-Programm eine Art Widerstand gegen die Gewalt und ein Schutzwall gegen die Zersplitterung des Staates

Wie die gesamte Sahelzone leidet auch Burkina Faso seit einigen Jahren unter großer Unsicherheit und ist häufig Opfer von Terroranschlägen dschihadistischen Ursprungs. Die 2016 begonnene Terroroffensive traf zunächst Orte, die sich gegen westliche Präsenz im Land richteten, wie Cafés, Restaurants und Hotels in der Hauptstadt. Dann konzentrierte sie sich auf Aktionen mit dem Ziel, die Präsenz des Staates im Land zu untergraben, indem Schulen, Polizeistationen und andere Symbole des Staates und seiner Institutionen angegriffen wurden. Im Jahr 2022 erlebte das Land zwei Militärputsche, die die politische Lage noch instabiler machten. Die Regierung, die nicht in der Lage ist, die Ordnung aufrechtzuerhalten, hat die Zivilbevölkerung bewaffnet und damit die Ethnisierung von Zusammenstößen und privater Gewalt gefördert, insbesondere in den nördlichen und östlichen Grenzregionen, wo der illegale Handel mit Menschen und Waren stark zunimmt.

In den letzten Monaten hat sich die Situation weiter verschlechtert. Außerhalb der Hauptstadt kann kein Gebiet als sicher angesehen werden, nicht einmal die Haupttransitachse, die die beiden wichtigsten Städte, Ouagadougou und Bobo Dioulasso, verbindet, wo auch Angriffe auf NGOs, die humanitäre Hilfe transportieren, zu verzeichnen waren.

Verängstigte Bevölkerungsgruppen haben sich auf die Suche nach geschützteren Orten gemacht. Fast zwei Millionen Burkinabé - ein Zehntel der Bevölkerung - sind deshalb aus ihrer Heimat geflohen. Die Kinder leiden sehr unter dieser Situation: Die Hälfte der Vertriebenen sind Minderjährige, und viele Schulen, mehr als 5.000, mussten wegen der unsicheren Lage geschlossen werden, so dass eine Million Schulkinder keinen Unterricht mehr erhalten.

In dieser Situation des Staatszerfalls und trotz der Tatsache, dass Gewalt und Unsicherheit zunehmen, wird die Arbeit des BRAVO!-Programms zur Registrierung der Bevölkerung im Melderegister trotz tausender Schwierigkeiten fortgesetzt. Mehr als 200 Büros haben ihre Arbeit nicht eingestellt. Einige von ihnen mussten in sicherere Gebiete umziehen. Das Programm begleitet Gemeinden, die in weniger gefährliche Gebiete umziehen (z. B. in den Westen des Landes), indem es Maßnahmen fördert, die die Sicherheit und Kontinuität des Registrierungsdienstes gewährleisten, insbesondere für Frauen, die die Geburt ihrer Kinder registrieren lassen wollen.

Natürlich ist es schwierig, Einwohnermeldeämter in Betrieb zu halten. In einigen Fällen waren die "Bravo!"-Mitarbeiter gezwungen, ihre Räumlichkeiten zu verlassen und in sicherere Zentren umzuziehen. Auf ihrer Flucht haben sie jedoch Unterlagen aufbewahrt und versucht, die Standesämter für Flüchtlinge aus ihren Gebieten neu einzurichten. Es ist eine Form des Widerstands gegen die Gewalt und ein Bollwerk gegen die Auflösung des Staates, das sich auf das Bewusstsein stützt, das das Bravo-Programm in den Jahren seiner Arbeit und seiner weit verbreiteten Präsenz im Land bei so vielen Akteuren und in der Bevölkerung geschaffen hat.