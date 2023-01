news

In Guinea verwirklichen DREAM und die Universität Tor Vergata eine integrative Behandlung von Tuberkulose und HIV

Teilen Auf Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Drucken

In der Republik Guinea, einem Land mit 13,7 Millionen Einwohnern (Weltbank, 2021) an der westafrikanischen Küste, hat die Krise, die zum Teil auf den russisch-ukrainischen Konflikt zurückzuführen ist, zu einem erheblichen Anstieg der Kraftstoff- und Lebensmittelpreise geführt und belastet die privaten Haushalte stark.



In Guinea wird die epidemiologische Lage von übertragbaren Krankheiten beherrscht (Malaria, Tuberkulose, HIV, tropische Krankheiten mit epidemischem Potenzial wie Ebola, deren schwierige Bewältigung während der Epidemie 2014-16 alle Mängel des Gesundheitssystems aufzeigte) und ist durch eine nach wie vor hohe Morbidität und Mortalität gekennzeichnet.



DREAM ist seit 2006 im Land tätig und betreut in Conakry und den Provinzen Coyah und Dubréka mehr als 4.000 HIV-Infizierte. Mit dem Projekt A.S.I.S.T. - Access to an Integrated Health System for TB/HIV Services" (Zugang zu einem integrierten Gesundheitssystem für Tuberkulose- und HIV-Dienste) will DREAM gemeinsam mit der Universität Tor Vergata die Sterblichkeitsrate und die Inzidenz von HIV/AIDS im Land senken, indem der Zugang der Bevölkerung von Conakry, Coyah und Dubréka zu kostenlosen und hochwertigen HIV- und Tuberkulose-Gesundheitsdiensten verbessert wird.