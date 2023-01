news

Der Zayed Preis für menschliche Geschwisterlichkeit an die Gemeinschaft Sant'Egidio ist "eine wichtige Anerkennung für unseren Einsatz für Dialog und Frieden"

„Es ist eine große Ehre für Sant'Egidio, den Zayed Award for Human Fraternity zu erhalten, der nach der Unterzeichnung des historischen Dokuments durch Papst Franziskus und den Groß-Imam Al-Tayeb im Jahr 2019 in Abu Dhabi ins Leben gerufen wurde. Diese Auszeichnung ist eine große Ermutigung, sich weiterhin für Geschwisterlichkeit, Frieden und den Dienst an den Ärmsten der Welt zu engagieren.“ Mit diesen Worten kommentierte der Präsident von Sant'Egidio, Marco Impagliazzo, die Verleihung des Preises Zayed 2023 an die Gemeinschaft, der anlässlich des Treffens zwischen Papst Franziskus und dem großen Imam von Al-Azhar im Jahr 2019 verliehen wird.

Mit dem Preis, der am 4. Februar in Abu Dhabi verliehen wird, wird die Gemeinschaft Sant'Egidio zusammen mit der kenianischen Friedensstifterin „Mama Shamsa“ für ihren Beitrag zum Aufbau einer friedlicheren und barmherzigeren Welt durch die Förderung der Werte der menschlichen Geschwisterlichkeit und das inspirierende Beispiel der Förderung des friedlichen Zusammenlebens ausgezeichnet.

Die Verleihung des Preises an Sant'Egidio wird mit dem „Beitrag zum Erfolg von Friedensverhandlungen und Konfliktlösung durch religiöse Diplomatie und interkulturellen Dialog“ begründet, wobei insbesondere Mosambik und Guatemala genannt werden. Der Wert des von der Gemeinschaft seit 2016 durchgeführten Programms der „Humanitären Korridore“ für die „Integration von Flüchtlingen in die Aufnahmegesellschaften“ wird ebenfalls gewürdigt.

Offizielles Kommunique des Zayed Preises auf Italienisch