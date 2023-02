news

Papst Franzsikus trifft im Kongo die Aktivisten aus dem DREAM-Zentrum und Vertreter von Sant'Egidio aus Kinshasa und Kivu. Die Stimme der Kinder der Schule des Friedens

Am ersten Tag seines Besuchs im Kongo traf Papst Franziskus mit Delegationen derjenigen zusammen, die sich in diesem Land für Nächstenliebe und Solidarität einsetzen. Unter ihnen waren Vertreter der Gemeinschaft Sant'Egidio aus Kinshasa und Kivu (Goma, Kikwit, Kenge) der Kranken und Aktivisten des nach Floribert Bwana Chuyi benannten DREAM-Zentrums.



Julien Neze, Direktor des DREAM-Zentrums in Kinshasa, stellte dem Papst die Arbeit von DREAM in den 11 Jahren seines Bestehens im Zentrum in Bibwa vor, das für seine hochmodernen Biomolekularlabors bekannt ist und die Geburt von mehr als 1000 gesunden Babys ermöglicht hat. Dem Papst wurde ein großes Gemälde geschenkt, das von einem Patienten gemalt wurde, der in der Einrichtung behandelt wurde, um die Schönheit der Einrichtung darzustellen. Die vollständige Rede (von Vatican.va)



Aline Minani und Jean Jacques Bakinahe, Vertreter der Gemeinschaft von Goma, überreichten dem Papst ein Buch mit Zeichnungen der Kinder der Schule des Friedens, die nach "Floribert Bwana Chui" benannt ist, dessen Biographie sie dem Papst überreichten. Diese Bilder zeigen das Drama von Krieg, Gewalt und den vielen Flüchtlingen auf der Flucht, aber auch die große Hoffnung auf Frieden, die in der Schule der Gemeinschaft bereits verwirklicht wurde.



In seinem Dank für die Gaben und Zeugnisse erinnerte der Papst daran: "In diesem Land, in dem es so viel Gewalt gibt, die wie der donnernde Knall eines gefällten Baumes widerhallt, bist du der Wald, der jeden Tag in der Stille wächst und die Luft besser und atembar macht. Natürlich macht der Baum, der fällt, mehr Lärm, aber Gott liebt und pflegt die Großzügigkeit, die in der Stille sprießt und Früchte trägt, und er sieht mit Freude auf diejenigen, die den Bedürftigen dienen."