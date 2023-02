news

Der Papst an die kongolesischen Jugendlichen: Schluss mit der Korruption! Das Zeugnis von Floribert ist eine Hoffnung auf ein Afrika und eine Welt, die frei von Korruption sind

Teilen Auf Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Drucken

Sant'Egidio schließt sich dem Gedenken an das Zeugnis von Floribert Bwana Chui an, an das Papst Franziskus heute im Stadion der Märtyrer in Kinshasa erinnert. Ein junger Mann aus unserer Gemeinschaft in Goma, der an der Zollstation zwischen Kongo und Ruanda arbeitete, weigerte sich, Ladungen mit verdorbenen Lebensmitteln gegen Geld einführen zu lassen, und wurde dafür gefoltert und getötet.



"Er war ein junger Mann wie ihr", sagte Papst Franziskus, "als Christ betete er, dachte an die anderen und entschied sich, ehrlich zu sein, indem er Nein zum Schmutz der Korruption sagte. Das bedeutet, dass Sie nicht nur Ihre Hände, sondern auch Ihr Herz sauber halten. Geht nicht in die Falle, lasst euch nicht täuschen, lasst euch nicht vom Sumpf des Bösen verschlingen, lasst euch nicht vom Bösen überwinden, sondern überwindet das Böse durch das Gute".

Die schwache Kraft eines Gläubigen, der sich zum Wohle seines Volkes gegen das Böse stellte, gibt uns Hoffnung für ein Afrika und eine Welt ohne Korruption.



Video vom Treffen mit den Jugendlichen und Katechisten in Kinshasa

News bei vatican.va