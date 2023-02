news

In Abu Dhabi fand die Verleihung des Zayed-Preises für die menschliche Geschwisterlichkeit an die Gemeinschaft statt

Heute fand in Abu Dhabi die feierliche Verleihung des Zayed-Preises für menschliche Geschwisterlichkeit 2023 an die Gemeinschaft Sant'Egidio und die kenianische Aktivistin Shamsa Abubakar Fadhil statt.



Der Zayed-Preis soll, wie Papst Franziskus in seiner Botschaft betonte, eine Ermutigung sein, "uns zu Förderern einer Kultur des Friedens zu machen, die den Dialog, das gegenseitige Verständnis, die Solidarität, die nachhaltige Entwicklung und die Integration fördert". DIE VOLLSTÄNDIGE REDE DES PAPSTES.



Eine Delegation der Gemeinschaft nahm an der Veranstaltung teil, um diese Auszeichnung entgegenzunehmen, die "uns erneut dazu verpflichtet, nicht nur auf die Vergangenheit zurückzublicken, mit all dem Guten, das sie uns auf dem Weg des Dialogs und der menschlichen Geschwisterlichkeit gebracht hat, sondern mit Engagement für eine Zukunft zu arbeiten, in der die menschliche Geschwisterlichkeit überall bejaht wird".