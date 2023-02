news

Besuch von Kardinal Carlos Aguiar Retes bei der Gemeinschaft Sant'Egdio von Mexiko-Stadt

"An diesem Ort, der während der Pandemie so viel Gutes für die Stadt getan hat, werden die Armen als Freunde bezeichnet": Mit diesen Worten begann Kardinal Aguiar Retes seinen Besuch auf dem Grundstück im Zentrum von Mexiko-Stadt, auf dem der Sitz der Gemeinschaft Sant'Egidio errichtet werden soll.

Viele Freunde, Universitätsstudenten, Obdachlose und Kinder aus den Schulen des Friedens konnten sich ausführlich mit dem Kardinal unterhalten und jeder aus seiner Sicht erzählen, wie die Gemeinschaft ein Ort der Aufnahme ist, ein sicherer Zufluchtsort in einer Stadt, die so chaotisch, zerstreut und manchmal gefährlich ist.

Der Kardinal wollte die Ärmsten persönlich begrüßen und ihre Geschichten kennenlernen, um besser zu verstehen, wie die Gemeinschaft während der Pandemie sich um die Unterstützung von mehr als 1.500 Erwachsenen und älteren Menschen bemüht hat, die wöchentlich auf der Suche nach Nahrung und Unterstützung auf das Gelände kamen.

Der Leiter der Gemeinschaft, Cesar Cardenas, sagte während dieses Besuchs ganz einfach: "Die Freundschaft mit den Armen ermöglicht es uns, die Realität zu sehen, wie sie jeden Tag ist. Den Armen zuzuhören und dabei das Evangelium zu lesen, ist und bleibt unsere Schule. Mit ihnen verstehen wir die Bedeutung von Ungerechtigkeit und bemühen uns, die Fürsorge für den anderen zu verstehen".

Der Kardinal würdigte die Leidenschaft, mit der den Armen geholfen und sie geliebt werden, die Initiativen, die in der Diözese durchgeführt werden, und die Bemühungen, den interreligiösen und ökumenischen Dialog in einer "Weltstadt", in der Vertreter verschiedener Religionen und Kulturen leben, offen zu halten.