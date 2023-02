news

Appell zur Solidarität mit den Erdbebenopfern: Unterstützen Sie die humanitäre Hilfe, die wir über eine christliche Gemeinde in Syrien leisten wollen

Teilen Auf Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Drucken

Das schreckliche Erdbeben in der Türkei und in Syrien forderte Tausende von Opfern und zerstörte ein großes und bevölkerungsreiches Gebiet. Die Bilder dieser Tragödie stehen uns in diesen Tagen vor Augen und zeigen das Leid der Menschen, die bereits von 12 Jahren Krieg betroffen sind. Wir dürfen nicht gleichgültig bleiben.



Wir stehen in Kontakt mit der lateinischen Kirche in Syrien und mit vielen syrischen Familien durch die Flüchtlinge, die über die humanitären Korridore gekommen sind. Traurigerweise haben einige gehört, dass sie Angehörige verloren haben. Die Lage des syrischen Volkes ist ernst und bedrückend, denn der Krieg hat bereits enorme Zerstörungen angerichtet. Außerdem gibt es eine anhaltende Cholera-Epidemie, und die Gesundheitsstrukturen des Landes sind zerstört.



Die Gemeinschaft Sant'Egidio bereitet sich über die christlichen Gemeinschaften in Syrien darauf vor, dringende humanitäre Hilfe insbesondere nach Aleppo und Idlib zu schicken. Wir bitten alle, diese Bemühungen mit einer Geste der Solidarität zu unterstützen.



JETZT SPENDEN

Gemeinschaft Sant'Egidio e.V. - LIGA-BANK



IBAN: DE71 7509 0300 0003 0299 99

BIC: GENODEF 1 M05

Zuwendungsbescheinigungen können ausgestellt werden, dazu bitte Adresse angeben.

Im Sinne unserer Förderer verwenden wir die Spenden für vergleichbare Projekte, wenn das dargestellte Projekt ausreichend finanziert ist.

Eine wiederkehrende Spende kann jederzeit ohne Angabe von Gründen bei der Gemeinschaft Sant'Egidio e.V. gekündigt werden.

Die Gemeinschaft hat außerdem zur Aufhebung der Sanktionen gegen Syrien aufgerufen, um den Zugang zu internationaler Hilfe zu erleichtern: hier der Aufruf

Im Video die Aussagen von syrischen Flüchtlingen