Sant‘Egidio hat ausgehend von den Peripherien in dieser Kirche und in dieser Stadt Rom die Horizonte und den Einsatz auf die ganze Welt ausgeweitet: Marco Impagliazzo beim 55. Jahrestag

Grußwort von Marco Impagliazzo zum 55-jährigen Bestehen der Gemeinschaft Sant'Egidio

Liebe Freunde, guten Abend!

Es ist eine Freude und ein Trost, dass wir heute Abend in so großer Zahl zusammen sind, um den 55. Jahrestag der Gemeinschaft Sant'Egidio zu feiern. Es ist sehr sinnvoll, dies in dieser Kathedrale von Rom zu tun, ominum ecclesiarum mater et caput, dem Sitz des Bischofs von Rom, Papst Franziskus, mit dem wir in Gedanken herzlich und ergeben verbunden sind. Ich danke Kardinalvikar De Donatis, dem Erzpriester dieser Basilika, dass er uns heute Abend hier aufgenommen hat. Die Gemeinschaft entstand hier in Rom und trägt in ihrer nicht mehr ganz so kurzen Geschichte die Züge ihrer Nächstenliebe und Universalität. Verwurzelt in dieser Kirche und in dieser Stadt, ausgehend von ihrer Peripherie, konnten wir unseren Horizont und unser Engagement auf die ganze Welt ausweiten. Ich begrüße Herrn Bürgermeister Gualtieri. Die Anwesenheit so vieler Mitglieder des diplomatischen Korps, denen ich danke und die so viele Länder vertreten, in denen die Gemeinschaft lebt und arbeitet, ist ein Zeugnis dafür. Diese universale Offenheit hat uns mit so vielen Situationen von Schmerz und Armut in Berührung gebracht: Ich freue mich, heute einige unserer Brüder und Schwestern, die aus der Ukraine zu uns gestoßen sind, unter uns begrüßen zu können, und ich danke ihnen für ihre Widerstandsfähigkeit und die unschätzbare humanitäre Arbeit, die sie seit einem Jahr in so vielen ukrainischen Städten leisten. Nach einem Jahr Krieg ist der Ruf nach Frieden noch lauter geworden!

Im Laufe der Jahre haben wir den großen Kontinent Afrika mit seinem Reichtum, seinen Hoffnungen und seinem Leid kennengelernt. Afrika ist das Herzstück der Gemeinschaft und seine Geschichte ist die unsere geworden. Wir sind überzeugt, dass sich zwischen den beiden Kontinenten zunehmend eine euro-afrikanische Vision etablieren sollte, um eine bessere Zukunft für alle zu erreichen. Vor dreißig Jahren wurde hier in Rom nach mehr als zweijährigen Verhandlungen der Frieden für Mosambik, vermittelt von unserer Gemeinschaft, unterzeichnet. Zu den Vermittlern dieses Friedens gehörte neben Andrea Riccardi auch Don Matteo Zuppi, heute Kardinal, der dieser Feier vorstand und dem ich für seine sehr tiefgründigen Worte danke, während ich ihm und allen anwesenden italienischen Bischöfen alles Gute wünsche.

Ich möchte Laura Mattarella begrüßen, ihr für ihre Anwesenheit danken und über sie einen respektvollen Gruß an den Präsidenten der Republik senden, den wir als sehr nahestehend empfinden und dessen Beteiligung an unserer Arbeit wir kennen. Ich richte einen respektvollen Gruß an die Mitglieder der italienischen Regierung, denen wir unsere Bereitschaft bekräftigen, weiterhin bei wichtigen humanitären, sozialen, bildungspolitischen und internationalen Kooperationsprogrammen zusammenzuarbeiten, unter denen ich die Verpflichtung erwähnen möchte, den vielen älteren Menschen, die in unserem Land allein oder einsam leben, ein würdiges Leben zu garantieren, sowie das Programm der humanitären Korridore für Flüchtlinge, das gemeinsam mit der Union der Evangelischen Kirchen und italienischen Caritas sowie dem Außen- und Innenministerium durchgeführt wird: eine gute italienische und hoffentlich bald europäische Praxis, die eine italienischen Seite der Menschlichkeit darstellt, die unsere Gesellschaft auszeichnet. Ich begrüße so viele Menschen, die über die humanitären Korridore nach Italien gekommen sind und die sich heute perfekt in unser Land integriert haben. Wir stehen so vielen syrischen Freunden nahe, die hier anwesend sind und unter den Nachrichten aus ihrem Land leiden. Und wir bringen ihnen und den Türken unsere volle Solidarität zum Ausdruck.

Ein italienischer Rabbiner drückte seine Vision der Gemeinschaft mit dieser Botschaft aus: "Die Meister stellen sich vor, dass der Klang des Schofars, der das Wort Gottes verkündet, jeden Winkel der Welt erreicht: Jeder Mensch erlangt in diesem Moment neben der körperlichen Vollkommenheit auch die moralische Vollkommenheit wieder: die Tauben erlangen ihr Gehör wieder, die Blinden ihr Augenlicht, alle Krankheiten verschwinden, um die zehn Gebote zu hören, die am Sinai gehört wurden. Wir können bekräftigen, dass die Gemeinschaft Sant'Egidio für die ganze Welt die rufende Funktion des Schofars repräsentiert, die Verkündigung des Wortes zur Verbesserung der Welt, im Bewusstsein der kollektiven Verantwortung der menschlichen Rasse."

Es ist diese Verantwortung für das Gute, die wir mit dieser Feier für die kommende Zeit übernehmen. Sie wissen gar nicht, wie wichtig die Unterstützung jedes Einzelnen von Ihnen ist! Danke, dass Sie uns mit Ihrer Freundschaft, Ihrer Unterstützung und Ihren Gebeten begleiten.