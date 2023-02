news

„Wir sind ein Volk von Armen und Demütigen, von Alten und Jungen, von geringsten Geschwistern und Geschwistern, die sich erniedrigen, und so werden alle groß. Die Homilie von Kardinal Matteo Zuppi

Predigt von S.Em. Kardinal Matteo Zuppi bei der eucharistischen Liturgie anlässlich des 55-jährigen Bestehens der Gemeinschaft Sant'Egidio

St. Johannes im Lateran, 9. Februar 2023

Die Eucharistie ist immer Danksagung, die vollkommenste Danksagung, weil sie uns mit dem Herrn und untereinander verbindet, sie stellt uns arme Menschen in das Licht der vollen Liebe Gottes, seiner Gegenwart in der Ungewissheit und Verwirrung des Lebens. Heute empfinden wir alle, sowohl persönlich als auch als Gemeinschaft, die Freude, für die Freundschaft zu danken, die uns verbindet, für diese Jahre der Liebe, eine freie und kreisförmige Verbindung. Wir alle genießen es, die der ersten Stunde ebenso wie die der letzten, ein Vorgeschmack auf das Haus des Vaters, der will, dass "alles, was mein ist, auch dein ist". Ein lieber Freund der Gemeinschaft, Valdo Vinay, der den Weg unserer Anfänge bis ins hohe Alter mit uns teilte, machte sich den Ausspruch eines jungen Mannes zu eigen: "Hier endet die Freundschaft nie". Das hat er selbst gesagt, und ich glaube, das können wir alle sagen. Sie hat nicht aufgehört, sondern ist im Gegenteil noch stärker geworden, da sie mit so vielen Pandemien von Armut und Leid konfrontiert ist. Die Gemeinschaft hat sich immer um die Wunden gekümmert, die die Menschen, die Armen, kennzeichnen. Es begann im Viertel Cinodromo in Rom mit dem ersten Dienst der Gemeinschaft, die immer wieder die vielen und oft riesigen Cinodromos in den Städten der Menschen aufsuchte. So viel Leid, so viele Tränen! Der Schrei ganzer Völker nach Frieden hat in dieser Arche Noah ein offenes Ohr, Schutz, Begleitung, Heimat, Licht und Wärme gefunden. Sie hat nie aufgehört, nach einer Lösung zu suchen, ganz im Gegensatz zu selbstgefälligen und einfachen Erklärungen und digitalen Emotionen, und sie hat sich selbst eingegesetzt. Sant'Egidio ist sich bewusst, dass die Lösung niemals nur von unserer Entscheidung und unserem Einsatz abhängt, und hat deshalb nicht aufgehört, mit aller Kraft danach zu suchen. Die Augen leuchten, weil ich die Tränen derer abwische, die leiden, sagte Mutter Teresa. Die Gemeinschaft strahlt vor Liebe, denn sie hat mit den Tränen geweint, aber sie hat auch den Trost des vielen zurückgegebenen Lächelns gespürt, einen Vorgeschmack auf die Glückseligkeit Jesu, die nicht enden wird. Der Maßstab war nie, was getan werden könnte, sondern was getan werden muss. Manchmal erfahren wir mit Bitterkeit, wenn Verzögerungen von Menschen verschuldet sind, unsere Zerbrechlichkeit und Begrenztheit, ohne jedoch die Suche nach Antworten aufzugeben. Dies geschah mit den humanitären Korridoren, die die undurchdringliche Mauer des "es ist nicht möglich, etwas zu tun", "man kann nur warten" durchbrochen haben. Tausende von Menschen, die darauf warten, haben eine Zukunft gefunden. Wenige? Wer einen Menschen rettet - einen Menschen - rettet die ganze Welt, denn jeder Mensch ist eine Welt, einzigartig und unersetzlich. Denken wir immer daran: Wer einen Menschen verliert, verliert eine ganze Welt. Diese Jahre bestätigen uns, dass es immer möglich ist, das Leben zu lieben, es zu verteidigen, diese Welt so zu verändern, dass die Geschwisterlichkeit real ist, dass jeder es tun kann, und dass es einen mit Glück erfüllt, einen von Traurigkeit oder von einer auf Adrenalin reduzierten Liebe befreit. Die überzeugende Stimme des falschen Realismus wiederholt ständig, dass es sich nicht lohnt, dass die Energie vergeblich ist und so viele Mittel und Möglichkeiten verschwendet werden. So viele. Und lasst uns hoffen, dass wir in dieser Zeit Zukunftspläne finden, wie man etwas aufbaut, die nur bleibt, wenn man über sich hinausgeht. Das Schöne an dieser Feier ist also, dass sie nicht nur die vielen Anwesenden zusammenbringt, sondern auch die vielen Gemeinschaften, die über die ganze Welt verstreut sind, von den kleinen und abgelegenen Dörfern im Norden Mosambiks oder des Kongos, die von der Gewalt gezeichnet sind, bis hin zu den vielen Gemeinschaften in der Ukraine und in Russland, die im Sturm des Krieges nicht aufgehört haben, den Schwächsten zu helfen, indem sie zum Beispiel die einsamen alten Menschen, die auf der Straße lebenden Menschen oder die Kinder in den Schulen des Friedens beruhigen und mit Essen versorgen. Wir beten für alle unsere Brüder und Schwestern, die sich in schwierigen oder riskanten Situationen befinden oder einer Minderheit angehören. Wir danken ihnen für das Beispiel der Menschlichkeit, das sie in ihren Situationen geben, indem sie das christliche Leben und den Geist der Gemeinschaft zeigen. Lasst uns alle weiterhin Lichter der Hoffnung anzünden und eine bessere Welt zeigen, wenn überall um uns herum die Dunkelheit der Gewalt, des Krieges, aber auch die der Einsamkeit und der Bedeutungslosigkeit herrscht. Lasst uns alle beschließen, Friedensstifter zu sein, ein menschliches Herz wie ein Lamm zu bewahren, auch wenn die Welt zum Wolf wird, nur noch an Waffen glaubt und keine Menschlichkeit mehr finden kann. Lasst uns die Saat für eine andere Welt säen, die schon heute dort beginnt, wo wir den Waffenstillstand einhalten, die Hände und Köpfe entwaffnen und sie mit Gefühlen und Bindungen der Liebe füllen. Der Krieg löscht auch die Träume und Impulse aus. Die Gemeinschaft von Sant'Egidio lässt sie wieder aufleben, verteidigt sie, eine Knospe des Friedens, die immer wieder aufblüht, ein Vorgeschmack auf den Frieden, der das Leben zum Blühen bringen kann. Ganz Sant'Egidio ist ein Volk von Friedensstiftern, weil es die Herzen einander näher bringt, Barrieren abbaut, Mauern niederreißt und Orte schafft, an denen "Fratelli tutti" nicht nur eine große Vision, sondern die Realität von Verhalten und Worten ist. Und ich danke von ganzem Herzen für die intelligenten und geduldigen Bemühungen um Frieden, wie zum Beispiel im Südsudan, die manchmal so lange dauern, man könnte auch sagen, so lange wie Kriege! Der heilige Johannes Paul II. hat in seiner Ansprache an die Gemeinschaft Recht gehabt: Ihr setzt keine anderen Grenzen als die der Nächstenliebe. Und die Nächstenliebe ist unermüdlich, nicht weil sie keine Müdigkeit erfährt, sondern weil sie diese durch die Liebe selbst überwindet. Und wir danken Andrea, dass er nicht aufhört, mit Unruhe und Intelligenz gegen die Finsternis des Bösen zu kämpfen. Er träumt weiter davon, die Welt zu verändern, weil er auf Gott und seine Leidenschaft für die Ernte hört. Er sah den Garten, auch wenn es nur die Wüste gab. Vielen Dank, Andrea. Christus ist Friede, weil er die wirkliche Mauer der Trennung, die trennt und Krieg erzeugt, nämlich Feindschaft, niedergerissen hat. Sant'Egidio ist zu einer universalen Familie geworden, wirklich ohne Grenzen, die wie eine Mutter niemanden vergisst. Und ich danke allen von Herzen, die sich dafür einsetzen, dass diese Mutter überall ihre Mutterschaft zeigt, angefangen bei Marco und dem gesamten Präsidium der Gemeinschaft: Lasst uns immer daran denken, für jede Gemeinschaft zu beten und auch für diejenigen, die ihr in Gemeinschaft und Einheit dienen. Ihr seid ein Volk von Armen und Demütigen, von Alten und Jungen, von Brüdern und Schwestern, die sich erniedrigen machen und so ganz groß werden. Ihr seid Arbeiter, die immer, und das ist eine Gnade, für den Herrn und damit für euren Nächsten arbeiten können. Mit so viel Feingefühl und tiefem menschlichen Verständnis sagte Papst Benedikt am Ende des Mittagessens in der Mensa in Via Dandolo in Rom, dass es in der Gemeinschaft keinen Unterschied gibt zwischen dem, der dient, und dem, der bedient wird, Glück für den einen und den anderen. Es ist ein "Wir", das offen und präzise zugleich ist, einladend und niemals anonym, denn das "Wir" löscht das "Ich" nicht nur nicht aus, es schränkt es nicht ein, sondern im Gegenteil, es befreit es vom Egoismus und vom Denken, es genüge sich selbst, denn es isoliert, es deprimiert es nicht, im Gegenteil, es erhebt es, denn es macht es nützlich. (Man ist dann wirklich nützlich, wenn man frei ist, ohne Gegenleistung oder Verdienst!) Wir sitzen im selben Boot, mit Radikalität, ohne Kompromisse, immer auf der Suche nach dem möglichen Guten, aber ohne zu vergessen, an das Unmögliche zu glauben, denn die Ernte ist wirklich groß und das Leid, das sie in sich birgt, ist schrecklich, es verbreitet Schmerz. Wenn wir dies spüren, werden wir dazu gebracht, andere Arbeiter einzubeziehen, die nur deshalb untätig sind, weil niemand sie für einen Arbeitstag eingestellt hat, nicht weil sie nicht arbeiten wollen. Und Freude ist Arbeit für die Liebe. Es ist das Wort Gottes, das immer wieder ruft und sendet, das die Gemeinschaft bewahrt hat, denn es hört nie auf, uns für neue Aspekte der Armut zu sensibilisieren und auch alte auf neue und tiefere Weise zu verstehen. Es ist das Wort, das uns erlaubt, jede Begegnung als Vorgeschmack auf das zu erleben, was wir im Himmel in Fülle finden werden. Die Gemeinschaft ist immer klein - wir sind immer die kleine Herde - eine Minderheit, die nicht aufhört, Leben zu schaffen, sondern bereits ein großes Volk ist. Der Lauf der Zeit hat keine subtile Skepsis oder sklerotische Mechanismen entstehen lassen. Hier ist der Segen und das Gebet des heutigen Abends, wie es das Abendgebet seit langem begleitet: Herr, unser Gott, der du in der Verwirrung und Einsamkeit dieser Welt nicht aufhörst, mit deinem Wort ein heiliges Volk zu versammeln, aus allen Ländern, Städten und Staaten, damit sie dir in Nächstenliebe einen angenehmen Dienst erweisen, behüte die Herde, die du versammelt hast, bewahre sie in deiner Liebe, jetzt und immerdar. Amen.