Erdbeben: Zufriedenheit, dass die USA die Sanktionen gegen Syrien aussetzt, um Hilfslieferungen zu ermöglichen

Die Gemeinschaft Sant'Egidio begrüßt die Entscheidung der Vereinigten Staaten, einige der gegen Damaskus verhängten Sanktionen vorübergehend aufzuheben, sowie die Ankündigung eines ersten Hilfspakets zur Unterstützung der Opfer des verheerenden Erdbebens in der Türkei und in Syrien. Ein entsprechender Aufruf wurde von der Gemeinschaft am 7. Februar veröffentlicht.