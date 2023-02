news

Anteilnahme der Gemeinschaft Sant'Egidio zum Tod von Oberrabbiner René Samuel Sirat, mit dem sie durch einen langjährigen Einsatz für Dialog und Frieden verbunden war

Die Gemeinschaft Sant'Egidio bekundet ihr Beileid und ihre Anteilnahme am Tod von Renè Samuel Sirat, dem ehemaligen Oberrabbiner von Frankreich, mit dem sie eine lange Freundschaft und ein gemeinsames Engagement für den interreligiösen Dialog verbindet.

Nach seiner Teilnahme am Assisi-Treffen 1986 schloss sich Rabbiner Sirat dem Friedenspilgerweg von Männern und Frauen verschiedener Religionen an und nahm an zahlreichen Dialog- und Gebetstreffen für den Frieden teil (u. a. in Palermo, Bukarest und Lyon).



Wir erinnern uns gerne an seine Worte bei einer Konferenz in Rom im Jahr 2018 anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Gemeinschaft, als er von Sant'Egidio als den "Gerechten der Nationen" sprach, die durch den interreligiösen Dialog die Geschwisterlichkeit unter Menschen und Völkern aufbauen.