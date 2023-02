news

Schlimme Überschwemmungen haben die Region südlich von Maputo in Mosambik heimgesucht. Die Hilfe von Sant'Egidio für die betroffene Bevölkerung

Teilen Auf Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Drucken

In den letzten Tagen haben sintflutartige Regenfälle den südlichen Teil der Provinz Maputo, der Hauptstadt von Mosambik, verwüstet. Große Wassermassen und die durch die Öffnung des Libombo-Staudamms (der das Wasser aus dem gleichnamigen Gebirgszug hinter der Hauptstadt aufstaut) verursachte Strömung überfluteten die gesamte Ebene des Boane-Distrikts im äußersten Süden Mosambiks.



Etwa 20.000 Menschen verloren ihr Zuhause. Leider gab es viele Opfer, darunter auch Kinder, die von den Wassermassen mitgerissen wurden. Wer sich retten konnte, suchte Schutz auf den Dächern der Häuser oder klammerte sich stundenlang an die höchsten Bäume. Die Hauptverbindungsstraße von Boane nach Maputo steht noch immer meterhoch unter Wasser, und der Ort ist nur über eine Piste von der Oberseite der Hügel aus zu erreichen.



Die Hilfe der Gemeinschaft war unter den ersten, die eintrafen. Am Sonntag, dem 12. Februar, wurden Decken, Lebensmittelpakete und Trinkwasser an die Menschen verteilt, die ihre Häuser verloren haben und im Gemeindehaus untergebracht sind, dem einzigen noch nutzbaren Teil des katholischen Kirchenkomplexes. Auch das Haus, in dem die Priester untergebracht sind, wurde im Notfall mit Rettungsbooten evakuiert.

Die Gemeinschaft von Maputo ist mit der Organisation weiterer Hilfsgüter beschäftigt, die in den kommenden Tagen verteilt werden sollen.