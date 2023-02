news

Unsere Revolution ist die des Mitgefühls und der Zärtlichkeit. 55 Jahre Sant'Egidio. Leitartikel von Andrea Riccardi

Die Gemeinschaft entstand im Jahr 1968 unter Studenten und in den Vorstädten, um den Traum von einer Kirche für alle und vor allem für die Armen zu leben.

Die Gemeinschaft Sant'Egidio ist fünfundfünfzig Jahre alt. Der Direktor hat mich gebeten, etwas dazu zu schreiben. Die Gemeinschaft blickt auf mehr als ein halbes Jahrhundert ihres Bestehens in Rom zurück, wo sie unter den Studenten (die damals mit den 68ern in vollem Aufschwung waren) und in den menschlichen und städtischen Randgebieten der Hauptstadt entstanden ist.



Es war die Zeit nach dem Konzil, in der das Wort Gottes wieder in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und der Lektüre des Volkes gerückt zu sein schien. Dies führte zu einem neuen Hören auf das Wort und - wie Kardinal Martini, ein Freund der Gemeinschaft, zu sagen pflegte - zu einem biblischen Leben und Denken. So trifft sich die Gemeinschaft an jedem Ort abends zum Gebet und zum Hören auf das Wort Gottes: von der schönen römischen Basilika Santa Maria in Trastevere bis zu verschiedenen Orten in Frankreich, in Mosambik, Burundi, Indonesien, San Salvador oder Kuba. Sant'Egidio ist eine Gemeinschaft aus dem Volk, die sich um das Wort Gottes und um die Armen kümmern.



In jener Zeit der Anfänge wurde über den Traum von Johannes XXIII. kurz vor dem Konzil von einer "Kirche für alle und besonders für die Armen" gesprochen. Dieser Traum, der aus dem Evangelium hervorgeht, wurde ernst genommen und das ist keine ideologische Konstruktion, sondern bedeutet, den Armen persönlich zu begegnen, sich mit ihnen zu verbinden, ihnen als Freunden und Verwandten zuzuhören.



Sant'Egidio lebt in Italien, in Europa, in Afrika, ob klein oder nicht, eine Geschichte der Verbundenheit, der Freundschaft und des Dienstes mit den Armen in den verschiedenen Randgebieten und unter den verschiedensten Bedingungen: angefangen bei den alten Menschen in Not, über die an den Rand Gedrängten, die Menschen mit Behinderung, die AIDS-Kranken in Afrika, oder die unsichtbaren Kinder ohne Staatsbürgerschaft, die Obdachlosen, die Heimatlosen, die Einsamen oder die vom Leben Verwundeten. Es geht hier nicht darum, Initiativen aufzuzählen, sondern den Geist aufzuzeigen, in dem die Gemeinschaften von Sant'Egidio in der Geschichte unserer Zeit unterwegs sind: die Freundschaft mit den Armen.



Papst Franziskus sagte bei einem Treffen mit Sant'Egidio im Jahr 2014: "Geht diesen Weg weiter: Gebet, Arme und Frieden. Und wenn ihr diesen Weg geht, tragt ihr dazu bei, dass das Mitgefühl im Herzen der Gesellschaft wächst - das ist die wahre Revolution, die des Mitgefühls und der Zärtlichkeit - dass die Freundschaft an die Stelle der Gespenster der Feindschaft und der Gleichgültigkeit tritt." Das Gebet, die Armen und der Frieden. Wenn wir von Frieden sprechen, meinen wir die Befriedung, wie 1992 in Mosambik, wo eine Million Menschen getötet wurden, oder heute im Südsudan.



Der Krieg ist nämlich der Vater aller Armut. Jede Gemeinschaft setzt sich dort für den Frieden ein, wo sie ist, im Dialog mit anderen: mit Muslimen, wo Christen in der Minderheit sind, wie in Pakistan. Der Dialog zwischen den Religionen, zwischen den Oberhäuptern, aber auch zwischen den Menschen, hat in der Gemeinschaft seit dem Friedenstreffen, das Johannes Paul II. 1986 in Assisi einberufen hat, an Kraft gewonnen. Franziskus sagte beim Besuch in Sant'Egidio: "Die Welt erstickt ohne Dialog. Diese globale Welt, in der es notwendig ist, einander zu verstehen, um miteinander zu leben, scheint oft in Konflikten oder Gegensätzen zerbrochen zu sein. Sant'Egidio baut wieder auf, was zerrissen ist, durch den Dialog und durch die Arbeit aller.



Sant'Egidio baut Brücken, wie bei den humanitären Korridoren, die Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan und dem Horn von Afrika, die aus libyschen Lagern geflohen sind, sicher nach Europa gebracht haben. Oder die humanitäre Hilfe für die Ukraine, wo Sant'Egidio seit mehr als zwei Jahrzehnten tätig ist. Ein italienischer Rabbiner hat geschrieben: "Die Gemeinschaft Sant`Egidio verkörpert für die ganze Welt die rufende Funktion des Schofars [das Horn des Widders, das in der jüdischen Liturgie verwendet wird], die Verkündigung des Wortes zur Verbesserung der Welt, im Bewusstsein der kollektiven Verantwortung der Menschheit".

Leitartikel von Andrea Riccardi in Famiglia Cristiana vom 19/2/2023