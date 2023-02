Ein Jahr nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine, Kundgebungen, Friedensgebete und Fackelzüge für den Frieden in Rom und anderen europäischen Städten

news

24. Februar 2022-2023. Ein Jahr nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine ruft eine große europäische Mobilisierung dazu auf, nach Wegen des Dialogs, eines Waffenstillstands und der Aufnahme von Friedensverhandlungen zu suchen.



Die Demonstrationen, die von "Europa für den Frieden", einem Zusammenschluss von Verbänden, Gewerkschaften und Vertretern der Zivilgesellschaft, zu dessen Organisatoren auch die Gemeinschaft Sant'Egidio gehört, unterstützt wird, finden am Jahrestag des Krieges in verschiedenen italienischen und europäischen Städten statt, um der Forderung nach einem Stopp der militärischen Eskalation und der Suche nach Verhandlungsmöglichkeiten Gehör zu verschaffen.



Ein Jahr Krieg hat Tod, Zerstörung und eine enorme humanitäre Notlage gebracht, auf die die Gemeinschaft mit einem intensiven Engagement der Solidarität, mit humanitärer Hilfe und der Aufnahme von Flüchtlingen zu reagieren versucht hat.



Auf der Pressekonferenz, auf der die Initiative vorgestellt wurde, erinnerte Paolo Impagliazzo im Namen von Sant'Egidio daran, dass "über den Frieden zu sprechen nicht gleichbedeutend mit Schwäche ist", und forderte, dass "wir nicht nur über Rüstung sprechen, sondern wieder über Hoffnungen und Verpflichtungen zur Erreichung des Friedens". Die Vorsitzenden anderer Trägerorganisationen prangerten ebenfalls den Mangel und die Kürzung der humanitären Hilfe an und hofften, dass die Stimme der Zivilgesellschaft die Verhandlungen vorantreiben würde.

In Rom ist ein Fackelzug für den Frieden geplant, der am Samstag, den 25. Februar, um 17.30 Uhr vom Largo Corrado Ricci - bei den Fori Imperiali - zum Campidoglio führt, wo er mit Reden von



Andrea Riccardi, Gründer der Gemeinschaft Sant'Egidio

Maurizio Landini, Sekretär der CGIL

Roberto Gualtieri, Bürgermeister von Rom

Veranstaltungen in anderen Ländern:

Deutschland - Würzburg



Ökumenisches Friedensgebet für die Ukraine - ein Jahr nach dem Überfall auf das Land

Katholisches und Evangelisches Dekanat Würzburg

Gemeinschaft Sant'Egidio

Nagelkreuzinitiative

pax christi

Freitag, 24. Februar 2023 um 13.00 Uhr

Marienkapelle - Würzburg

Friedensdemonstration

Samstag, 25. Februar 2023 um 13.30 Uhr

Marktplatz

Spanien

Barcelona: 25. Februar um 18.30 Uhr

Belgien

Brüssel: 26. Februar um 13.00 Uhr

Italien

Neapel: 24, Februar um 10.30 Uhr