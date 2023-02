Wir haben die Leiden der Afghanen nicht vergessen. Weitere 97 afghanische Flüchtlinge wurden in Italien aufgenommen, viele von ihnen mit ihren Familien zusammengeführt

news

Eine Gruppe von 97 afghanischen Flüchtlingen wurde heute Morgen in Rom im Rahmen des Programms "Humanitäre Korridore" empfangen, das von der Gemeinschaft Sant'Egidio, der italienischen Caritas (im Namen der italienischen Bischofskonferenz), dem FCEI (Union der evangelischen Kirchen in Italien) und der Waldenser-Tafel auf der Grundlage der im November 2021 mit der italienischen Regierung unterzeichneten Protokolle durchgeführt wird. Insgesamt handelt es sich um 1.200 Menschen, die aus Afghanistan geflohen sind und in Italien von Kirchen und der Zivilgesellschaft aufgenommen wurden.



"In einer Zeit, in der Kriege und ihre tragischen Folgen in Vergessenheit geraten sind, haben wir das Leid der Afghanen nicht vergessen", sagte der Präsident der Gemeinschaft Sant'Egidio, Marco Impagliazzo. "Heute beginnt für viele Familien ein neues Leben in Sicherheit in Italien, dank der humanitären Korridore, die das Ergebnis einer fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen den Institutionen und der Zivilgesellschaft sind und zeigen, wie es möglich ist, das Leben anderer zu retten, Menschen aufzunehmen und zu integrieren. Mit der heutigen Ankunft ist das für Sant'Egidio in dem am 4. November 2021 mit dem Innen- und Außenministerium unterzeichneten Protokoll festgelegte Aufnahmekontingent ausgeschöpft. Unsere Gemeinschaft ist bereit, weitere Menschen aufzunehmen, und wir hoffen, dass die Institutionen das Protokoll verlängern werden, um auf das Leid insbesondere der vielen afghanischen Frauen zu reagieren".



Die afghanischen Staatsbürger, die angekommen sind, werden in verschiedenen Diözesen, Kirchen und Gemeinden von Nord bis Süd, insbesondere in Trentino-Südtirol, Venetien, Lombardei, Piemont, Toskana, Latium, Apulien und Kalabrien aufgenommen. Es handelt sich um Familien und Einzelpersonen, von denen einige nun in Italien wieder mit Verwandten zusammengeführt werden, die schon seit einiger Zeit in unserem Land leben.