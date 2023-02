news

Ein Volk für den Frieden auf den Plätzen Italiens und Europas

Ein Jahr Krieg in der Ukraine, Kundgebungen in Italien, Deutschland, Spanien, Belgien und...

"Wir sind Menschen des Friedens und geben uns nicht mit Ohnmacht und Gleichgültigkeit zufrieden. Wir sind hier, um unsere Entscheidung für den Frieden erneut zu bekunden, die durch ein Jahr des Krieges gefestigt wurde. Wir sind nicht naiv, sondern realistisch angesichts des Dramas in der Ukraine. Wir wollen die politische, staatliche und militärische Pattsituation aufbrechen. Wir müssen aktiv werden und mehr in die Diplomatie investieren".



Mit diesen Worten wandte sich Andrea Riccardi am Samstag, den 25. Februar, auf der Piazza del Campidoglio in Rom an die Tausenden von Menschen, die an dem Fackelzug für den Frieden in der Ukraine teilnahmen, aber auch idealerweise an alle Plätze Italiens und Europas, die in diesen Tagen, am Jahrestag des Krieges die in diesen Tagen, am Jahrestag des Krieges, diejenigen versammelt haben - und das sind viele -, die nicht glauben, dass Waffen die einzige Antwort auf den Konflikt sind, und die darauf bestehen, dass Wege des Dialogs gesucht werden, damit die Diplomatie wieder zum Zuge kommt und eine militärische Eskalation und das Risiko einer nuklearen Katastrophe vermieden wird. Und dass der humanitären Notlage, die durch den Krieg entstanden ist und Leid aller Art verursacht, während die Hilfe versiegt, wirklich Rechnung getragen wird.

DIE REDE VON ANDREA RICCARDI (IT)



Aber ein Jahr nach dem Krieg haben die Demonstrationen in vielen Teilen Italiens und Europas - von denen wir hier Bilder veröffentlichen - gezeigt, wie zahlreich dieses Volk des Friedens ist. Das hat auch der Sekretär der Gewerkschaft CGIL, Maurizio Landini, auf der Demonstration in Rom mit Überzeugung festgestellt, als er mit Blick auf die vielen Menschen, die sich an diesem Jahrestag auf den verschiedenen Plätzen versammelt hatten, sagte, dass "wir in Wirklichkeit die Mehrheit der italienischen und europäischen öffentlichen Meinung vertreten, die keinen Krieg will und den Frieden will".

ROM (Fotos)

NEAPEL (Fotos)

BRÜSSEL (Fotos)

BARCELONA (Fotos)

BORGOMANERO (Fotos)

PADUA (Fotos)

FLASH MOB DER JUGEND FÜR DEN FRIEDEN AM BAHNHOF IN ROM (Fotos)

VIDEO VON DER KUNDGEBUNG EUROPE FOR PEACE IN ROM