Beim Jugendtreffen der deutschen und österreichischen Jugend für den Frieden eine laute Botschaft: Frieden für die Ukraine und für die ganze Welt!

Jugendliche von „Jugend für den Frieden“ aus verschiedenen Städten Deutschlands und Österreichs trafen sich von 24.-26.2. in Würzburg, um sich gemeinsam über ihre Erfahrungen in ihrem Engagement für benachteiligte Kinder und Senioren auszutauschen, über den Traum nach Frieden in Zeiten des Krieges nachzudenken und ihre Freundschaft zu vertiefen. Leiten ließen sie sich hierbei von Gedanken der Widerstandskämpferin Sophie Scholl, die dazu aufruft, mit einem „wachen Geist und einem weichen Herz“ zu leben, sowie von biblischen Visionen. Ihrer Kundgebung für den Frieden anlässlich des Jahrestages des ungerechten Angriffskrieges auf die Ukraine auf dem Würzburger Marktplatz schlossen sich zahlreiche Passanten an. Die jungen Vertreter*innen von Sant’Egidio betonten hierbei ihre Solidarität mit den Menschen der Ukraine und zitierten Andrea Riccardi: "Frieden ist immer Zukunft. Unsere Generation muss konstruktiv und kreativ sein, wenn der Krieg nicht als Zukunft aufgezwungen werden soll". Eine syrische Jugendliche erinnerte an das große Leid ihres Volkes durch den 12-jährigen Krieg, dessen Folgen die unfassbare Katastrophe der Erdbeben noch verschlimmern. „Ich habe viele neue Freunde gefunden, mit denen wir das Netz der Solidarität wachsen lassen“, fasste eine 17jährige Teilnehmerin die Tage zusammen.