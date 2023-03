news

Syrien, einen Monat nach dem schrecklichen Erdbeben. Erste Hilfsgüter sind in Aleppo und schwer betroffenen Regionen mit einer Delegation von Sant'Egidio eingetroffen

Katastrophenhilfe und soziales Netzwerk, um wieder erträgliche Lebensbedingungen in Syrien zu schaffen

Teilen Auf Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Drucken

Vor einem Monat wurden die Türkei und Syrien von einem schrecklichen Erdbeben heimgesucht. Bereits in den ersten Stunden rief Sant'Egidio zu Hilfslieferungen auf, denen viele großzügig nachkamen, und forderte gleichzeitig nachdrücklich die Aussetzung der Sanktionen und die Öffnung von Kanälen, damit diese Hilfe die betroffenen Menschen erreichen kann.



In den letzten Wochen ist eine Delegation in die betroffenen Gebiete gereist, um Soforthilfe zu leisten und weitere langfristige Maßnahmen zu planen. Ihr Bericht mit Bildern der schrecklichen Zerstörung und der Übergabe der ersten Hilfsgüter hilft uns, nicht zu vergessen, sondern das Ausmaß dieses Dramas besser zu verstehen und zu erkennen, wie notwendig es ist, die Solidaritätsaktionen fortzusetzen.



Jetzt spenden:

Gemeinschaft Sant'Egidio e.V.

LIGA BANK

IBAN: DE71 7509 0300 0003 0299 99

BIC: GENODEF 1 M05

Stichwort: Erdbeben Türkei und Syrien



Zuwendungsbescheinigungen können ausgestellt werden, dazu bitte Adresse angeben.

Im Sinne unserer Förderer verwenden wir die Spenden für vergleichbare Projekte, wenn das dargestellte Projekt ausreichend finanziert ist.

Eine wiederkehrende Spende kann jederzeit ohne Angabe von Gründen bei der Gemeinschaft Sant'Egidio e.V. gekündigt werden.



"Vor einem Monat das Erdbeben. Es folgte der Appell der Gemeinschaft Sant'Egidio, das Embargo zumindest für die humanitäre Hilfe zu lockern. Die ersten Lücken im Embargo: der Caesar Act, wird von den Vereinigten Staaten gelockert. Das Visum. Die Abreise über Beirut am 15. Februar und die Ankunft in Damaskus am nächsten Tag. Das Treffen mit dem Nuntius, Kardinal Mario Zenari, der bereits an der Schaffung einer nationalen Koordinierung und eines direkten Kanals zur Entgegennahme von Spenden und Hilfsgütern arbeitete, in Zusammenarbeit mit dem Roten Halbmond, direkt und über die Kirchen, Nichtregierungsorganisationen und religiösen Kongregationen, die Syrien nie verlassen haben. Dann die Reise nach Aleppo. Dank dieses Netzwerks konnten wir uns sofort ein Bild von den Orten machen und die Hilfe in die am stärksten betroffenen Gebiete bringen. Das Erdbeben hat den Krieg noch verschlimmert: Der Unterschied ist der dunkle Schutt und der helle, frische Schutt, die neu eingestürzten Gebäude.

In der Notsituation werden Decken, Matratzen, Medikamente, Babymilch, Geld für die Mieten der unverletzten Häuser und für die Übernachtung im Freien benötigt. Aber es ist schwer zu unterscheiden zwischen denen, die jetzt das Erdbeben erlitten haben, und denen, die unter dem Erdbeben der Nachkriegszeit leiden, denn 90 Prozent der Bevölkerung haben nicht genug zu essen und um sich warm zu halten. Es gab auch 50.000 Cholerafälle, denn in vielen Gebieten ist das Wasser nicht mehr trinkbar, die Leitungen sind beschädigt, Klärung und Filterung sind wichtige Arbeiten, und das Embargo verhindert viele Maßnahmen...



Auch das Wasser für die Landwirtschaft sollte gereinigt werden, und so wachsen dort, wo die Landwirtschaft wieder aufgenommen wurde, nur 30 Prozent dessen, was möglich wäre. Saatöl, Gasflaschen und Benzinkanister sind das wertvollste und teuerste Gut. Vor und hinter der Grenze im Libanon und in Syrien transportieren Motorräder und Pick-up-Trucks ununterbrochen diese Waren, die im Libanon zu unmöglichen Preisen gekauft und in Syrien zu "Stratosphärenpreisen" weiterverkauft werden. Im Libanon ist der Treibstoff knapp und kostet aufgrund der Inflation so viel, dass die Schulen seit den Weihnachtsferien nicht mehr geöffnet sind. In Syrien sind die Inflation und die Preise unvorstellbar hoch. Man weiß nicht, wie man leben soll. Wie man überleben soll. Obwohl wie in allen Kriegen und Embargos der Zeitgeschichte das Opfer die allgemeine Bevölkerung ist, gibt es auch diejenigen, vielleicht 5-10 Prozent, die gut leben oder daraus Nutzen ziehen.



Es gibt eine Menge Resignation. Das Leben in Syrien ist unerträglich und die Möglichkeit, dort zu leben, muss auch wieder aufgebaut werden, um zu verhindern, dass diejenigen, die studieren, das Land verlassen. Aber es gibt auch Widerstandsfähigkeit. Wir besuchten das Arche-Zentrum, das nie geschlossen wurde, sowie die hochmodernen Zentren von Aaamal, einer syrischen gemeinnützigen Stiftung, die in Damaskus, Aleppo und Latakia wirksame Zentren für spezialisierte Hilfe für Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen und Hörbehinderungen errichtet hat. Zwei Orte der Menschlichkeit, die einen Blick in eine mögliche Zukunft ermöglichen.

Von Damaskus nach Aleppo sind es 349 Kilometer. Man kann es nicht mit Worten ausdrücken. Alles, was wir, Mauro Garofalo und Mario Marazziti, sagen können, ist: "Wir hatten so etwas noch nie gesehen oder uns vorgestellt: 4 Stunden im Auto und nur zerstörte Gebäude, Dörfer, Vorstädte, links und rechts. Unsere Augen suchten nach etwas Lebendigem, etwas anderem, aber wir sahen nur die Skelette des Lebens, das dort war, ohne dass es jemals unterbrochen wurde".



Syrien ist nun schon seit 12 Jahren eine Geisel der Gewalt, ein Symbol für einen ewigen Krieg. Wir kennen nicht einmal die genauen Zahlen dieser enormen Tragödie, die 700 000 Menschen das Leben gekostet und 7 Millionen Binnenvertriebene und 6 Millionen Flüchtlinge außerhalb des Landes verursacht hat. Im Jahr 2011 hatte Syrien 22 Millionen Einwohner, heute sind es 15 Millionen, von denen mehr als die Hälfte - 9 Millionen - von staatlicher Hilfe abhängig sind, während aufgrund der internationalen Sanktionen, deren Aussetzung die Gemeinschaft gemeinsam mit anderen gefordert hat, um die Bedürfnisse einer erschöpften Bevölkerung zu befriedigen, bisher keine humanitäre Hilfe verteilt wurde. Aber auch das Leben wird früher oder später wieder aufgebaut werden müssen.

Selbst im Zentrum von Damaskus gibt es nur für zwei, manchmal drei Stunden am Tag Strom. Aber Großstädte sind und bleiben Großstädte mit zerbombten, ausgelöschten Vorstädten.

Aleppo hat mehr Wunden, in der Altstadt, wegen der endlosen Belagerung und der Frontlinie innerhalb der Stadt: viele sind die Kinder und Männer, die im Müll Plastik sammeln, und die Armen, die im Labyrinth der Gassen im Zentrum obdachlos geworden sind, deren elegante Gebäude oft zerstört oder unbewohnbar sind. Die Delegation von Sant'Egidio übergab die ersten Hilfsgüter, die in diesem Monat gesammelt wurden, an vertriebene Familien, die in der Internatsschule Pro Terra Sancta der Franziskaner in Aleppo untergebracht sind. Die Delegation nahm an einem Treffen zur Koordinierung der humanitären Hilfe in ganz Syrien teil, an dem mehrere Vertreter der christlichen Kirchen teilnahmen, darunter Kardinal Mario Zenari, Apostolischer Nuntius, Mgr. Claudio Gugerotti, Präfekt des Dikasteriums für die Orientalischen Kirchen, und Mgr. Boutros Marayati, armenisch-katholischer Erzbischof von Aleppo. Über die Franziskaner, den Apostolischen Administrator Raymond Girgis und Pater Hannah Jallouf wurden Hilfsgüter in das Gebiet um Aleppo und in die schwer zugänglichen Gebiete im Norden, die von der Regierung kontrolliert werden, nach Knaye und in die beiden anderen Dörfer mit christlicher Bevölkerung im Orontes-Tal geliefert, die nicht erreicht werden. Andere Hilfen wurden direkt über die maronitische Kirche in Latakia geleistet. Mit diesem Netzwerk können wir direkter und schneller handeln, und durch die Nuntiatur sind die Projekte und Interventionskanäle sehr direkt.

Zum Abschluss des Besuchs begab sich die Sant'Egidio-Delegation nach Maalula, der antiken Stadt nördlich von Damaskus, in der noch Aramäisch, die Sprache Jesu, gesprochen wird und in der in der Kirche St. Sergius und Bacchus der älteste christliche Altar der Welt aufbewahrt wird, während weiter unten im Kloster St. Thekla die Überreste des Paulusjüngers verehrt werden. Der einzige verbliebene Priester und die Nonnen, von denen einige von Dschihadisten entführt wurden, aber überlebten, zeigten Spuren der Kriegszerstörung, die auch die Ikonen nicht verschont hat. Der Altar selbst wurde zerbrochen aufgefunden und dann wieder aufgebaut. Sie wussten, dass die Freundschaft von Sant'Egidio sie in all den Jahren nie im Stich gelassen hat, wie unser Gebet für den Frieden. Die humanitären Korridore gaben Hoffnung, nicht um zu fliehen, sondern um die Menschlichkeit nicht zu verlieren und die Hoffnung auf Wiedergeburt am Leben zu erhalten. Wir haben erst begonnen".



Mario Marazziti

Mauro Garofalo