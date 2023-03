news

Das Buch "Die Kirche brennt. Krise und Zukunft des Christentums" von Andrea Riccardi auf Deutsch erschienen

Das Buch "Die Kirche brennt. Krise und Zukunft des Christentums" von Andrea Riccardi ist auf Deutsch erscheinen, Echter-Verlag Würzburg, ISBN 978-3-429-05705-3, 19.90 €.

Die Kirche befindet sich heute in einer schwierigen Lage. Erleben wir eine der vielen Krisen in der Geschichte des Christentums oder einen endgültigen NIedergang? Diese Frage beunruhigt auch diejenigen, die das Christentum von außen betrachten. Doch Krise bedeutet nicht zwangsläufig Ende. Sie kann eine Chance der Öffnung für die Zukunft sein, im Bewusstsein des großen Risikos, das darin besteht, sich mit dem Überleben zufrieden zu geben und einer beseren Vergangenheit nachzutrauern. Die Lösung heißt, in der Krise zu leben. Die Kirche ist heute aufgerufen zu kämpfen - nunmehr nicht gegen äußere Feinde, sondern gegen Gleichgültigkeit und Misskredit.

Der Historiker Andrea Riccardi, der sich mit der Geschichte des Christentums und der Zeitgeschichte beschäftigt, lehrte in Bari, Rom und Paris. Er ist einer der maßgeblichen Analytiker der Kirchengeschichte und des Wirkens der Religionen im Zeitalter der Globalisierung. Riccardi ist Gründer der Gemeinschaft Sant'Egidio.