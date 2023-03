news

Irak: Katholiken und Schiiten vereint, am 9. März wird eine Botschaft von Papst Franziskus an Al Sistani überreicht

Die internationale Konferenz "Katholiken und Schiiten vor der Zukunft" findet im Irak statt, in Nadschaf, einer heiligen Stadt der Schiiten, wo sich der Schrein von Imam Ali befindet. Zwei Jahre nach dem Besuch von Papst Franziskus im Irak wird das Treffen von der Gemeinschaft Sant'Egidio gemeinsam mit dem Al-Khoei-Institut organisiert. Kardinal Miguel Angel Ayuso Guixot, Präfekt des Dikasteriums für den interreligiösen Dialog, erklärte in seiner Einführung, dass "der Dialog zwischen den Religionen kein Zeichen von Schwäche ist, sondern Ausdruck des Dialogs Gottes mit der Menschheit: Brüderlichkeit ist eine Herausforderung für die gesamte Menschheit". Anschließend kündigte er an, dass er und Andrea Riccardi morgen früh eine Botschaft des Papstes an Al Sistani überbringen werden. Der Gründer der Gemeinschaft Sant'Egidio erinnerte an die historische Begegnung zwischen Franziskus und dem Großayatollah vor zwei Jahren in Nadschaf und betonte, wie wichtig es sei, zuzuhören, "um aus den eigenen Vorurteilen und Kategorien herauszukommen", mit denen man dem Leben und der Zukunft begegne: "Die Gläubigen sind bei aller Unterschiedlichkeit der Traditionen und Theologien ein Volk, das Geschwisterlichkeit sät und wachsen lässt. Dies ist nicht nur eine Auftrag der Verantwortlichen, sondern auch der Menschen, die die Geschwisterlichkeit täglich praktizieren".



Am ersten Tag der Konferenz, die den Themen "Geschwisterlichkeit" und "Gebet, Arme und Frieden" gewidmet war, wies Al-Ishkawari vom Schiitischen Hohen Seminar in Nadschaf darauf hin, dass das Ziel "nicht darin besteht, die Religionen zu vereinen, sondern gemeinsam für das Gute zu arbeiten". Schahid Al-Baghdadi von der Generaldirektion des Imam-Ali-Schreins hoffte, dass "das Treffen Teil eines größeren Projekts ist, bei dem weise Männer und Frauen, Christen und Muslime, einen Gedanken der Geschwisterlichkeit entwickeln können, der sich in den Gärten der Welt verbreitet". "Seit 2015", erinnerte der Generalsekretär des Al-Khoei-Instituts, Jawad Al-Kohei, "bemühen wir uns gemeinsam mit den Freunden von Sant'Egidio um einen intellektuellen Dialog zwischen Katholiken und Schiiten, wobei wir uns an unsere Tradition halten, aber die Gemeinsamkeiten in den ethischen Werten und im gegenseitigen Respekt suchen".



"Eine gläubige Seele", betonte der Patriarch von Bagdad der Chaldäer, Louis Raphaël Sako, "darf niemals andere leiden lassen. Wir müssen unsere Mentalität erneuern, um eine Zukunft aufzubauen, in der niemand aus Glaubensgründen an den Rand gedrängt wird".



Najaf, 8. März 2023

PROGRAMM (PDF IT)