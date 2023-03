news

Zum 55. Jahrestag der Gemeinschaft wurde in Brüssel der neue Altar der Kirche Notre Dame aux Riches-Claires geweiht

Am Sonntag, dem 5. März 2023, fand in der Kirche Notre-Dame aux Riches-Claires in Brüssel eine Dankesliturgie zum 55-jährigen Bestehens der Gemeinschaft Sant'Egidio statt.



Die Feier wurde von Kardinal Jozef De Kesel, Erzbischof von Mechelen-Brüssel, in Anwesenheit von Erzbischof Franco Coppola, Apostolischer Nuntius, geleitet.

Während der Feier weihte der Kardinal den neuen Altar. Es handelt sich um einen Holzaltar mit eingelegtem Altarstein aus dem Jahr 1973, der aus der Kirche St. Laurentius de Veltem Beisem in Flämisch-Brabant stammt, die neulich entweiht wurde.

In den kommenden Jahren wird Sant'Egidio die Restaurierung der Kirche Notre-Dame aux Riches-Claires abschließen. Darüber hinaus möchte die Gemeinschaft das gesamte Gelände umgestalten, um ihr liturgisches, diakonisches, missionarisches und pastorales Projekt in der Hauptstadt weiter zu konkretisieren.



Die Homilia von Kardinal Joseph De Kesel (FR)

Fotogalerie