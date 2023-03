news

"Versammelt, um Verantwortung zu übernehmen". Tagung "Katholiken und Schiiten angesichts der Zukunft" endete in Bagdad im Patriarchat der Chaldäer

Zusammenfassung in einem Interview mit Marco Impagliazzo

Am 9. März endete in Bagdad am Sitz des chaldäischen Patriarchats auf Einladung von Kardinal Louis Raphael Sako das Treffen "Katholiken und Schiiten im Angesicht der Zukunft", die dritte internationale Konferenz, die von der Gemeinschaft Sant'Egidio gemeinsam mit dem Al-Khoei-Institut in Nadschaf, der heiligen Stadt der schiitischen Welt, organisiert wurde.



"Sie wollte einen Weg zur Überwindung der Globalisierung der Gleichgültigkeit aufzeigen, bei dem die Religionen eine große Rolle spielen können, um die Globalisierung der Liebe zu erreichen und zu verwirklichen, die Konflikte überwindet, den Dialog fördert und neue Räume der Menschlichkeit in der Welt schafft". Wie Marco Impagliazzo in dem Videointerview sagt, das wir auf dieser Seite veröffentlichen.

Das Gebet. die Geschwisterlichkeit, die Armen und der Frieden gehören zu den Bezugspunkten dieser neuen Etappe der Freundschaft zwischen Katholiken und Schiiten, die Teil eines Weges ist, der im Januar 2004 begann, als eine Delegation von Sant'Egidio, die von schiitischen Ordensleuten im Geiste von Assisi nach Nadschaf eingeladen wurde, den Großayatollah al-Sistani traf, dem Papst Franziskus eine persönliche Botschaft von Kardinal Ayuso überbrachte, um die Themen ihres Dialogs vor zwei Jahren wieder aufzugreifen.



Zum Abschluss der Konferenz erinnerte Andrea Riccardi, der sich auch auf die persönliche Botschaft bezog, die Papst Franziskus dem "lieben Bruder" Al Sistani zu diesem Anlass geschickt hatte, an die Herausforderungen, denen sich die Gläubigen in diesem Geist der Geschwisterlichkeit gemeinsam stellen können: "der Krieg in der Ukraine, der Klimawandel, der religiöse Extremismus, der Terrorismus. Wir sind nicht für eine dogmatische Fusion zusammengekommen", schloss der Gründer von Sant'Egidio, "sondern für einen Akt der Mitverantwortung".



