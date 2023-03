news

Zehn Jahre mit den Peripherien im Mittelpunkt in der Freude des Evangeliums: Unser Dank und unsere Glückwünsche an Papst Franziskus

Besuche und Begegnungen mit dem Papst in diesen zehn Jahren

Die Gemeinschaft Sant'Egidio schließt sich den Glückwünschen aus aller Welt an Papst Franziskus zum zehnten Jahrestag seines Pontifikats mit Zuneigung an. Es waren zehn Jahre, in denen er uns eingeladen hat, die Welt von ihren Rändern aus zu betrachten. In den schwierigsten Momenten der Pandemie hatte er Worte der Hoffnung und der Orientierung, als er alle daran erinnerte, dass in einer Welt, die sich spaltet und entglobalisiert, "niemand allein gerettet wird".



Von Evangelii Gaudium bis Fratelli tutti hat er den Weg einer aufgeschlossenen Kirche aufgezeigt, die den Armen nahe steht und darauf bedacht ist, Bande der Geschwisterlichkeit zu knüpfen, die für die Menschheit wertvoll sind. Wir danken für die zahlreichen Begegnungen mit ihm und für seine besondere Aufmerksamkeit für Migranten und Flüchtlinge. Möge sein Schrei nach Frieden heute erhört werden, in einer Welt, die auf dramatische Weise das erlebt, was Franziskus seit Jahren den "Dritten Weltkrieg in Stücken" nennt.



