Der Zyklon "Freddy" hat Malawi schwer verwüstet. Tausende müssen ihre Häuser verlassen, die vom Schlamm zerstört wurden. Erste Hilfe von Sant'Egidio

Der Zyklon Freddy hat Malawi schwer getroffen, insbesondere den südlichen Teil und die Stadt Blantyre. Überschwemmungen, Erdrutsche und Hochwasser haben ganze Dörfer unter Wasser gesetzt. Über 200 Menschen sind bisher ums Leben gekommen, Hunderte werden vermisst und Tausende wurden vertrieben.



Die Mitglieder der Gemeinschaft Sant'Egidio haben sofort die Initiative ergriffen, um den vielen Menschen Soforthilfe zu leisten, deren Häuser plötzlich von Schlamm überflutet und manchmal - wie auf den Bildern zu sehen - von der Wucht des Wassers zerstört wurden. Tausende von Menschen haben alles verloren: Häuser, Kleidung, Lebensmittel, Decken und fast alle Ernten in der Region.



Das Ernährungszentrum in Blantyre hat seine Pforten geöffnet, um die obdachlos gewordenen Menschen, insbesondere Kinder und ältere Menschen, aufzunehmen und Hilfen für den Grundbedarf anzubieten. In den kommenden Tagen werden weitere Maßnahmen ergriffen, um die schwer betroffene Bevölkerung zu unterstützen.



