Einweihnung des Gedenkortes für die neuen Märtyrer in der St. Bartholomäus-Basilika auf der Tiberinsel

Am 23. März wurde in der St. Bartholomäus-Basilika auf der Tiberinsel die Gedenkstätte der neuen Märtyrer des 20. und 21. Jahrhunderts eingeweiht mit dem Ausstellungsraum in der Krypta unter der Basilika, die bis ins Jahr 1000 zurückreicht und Pilgern und Besuchern die Möglichkeit gibt, mehr über die Geschichten der zeitgenössischen Märtyrer zu erfahren. Kardinal Blaise Cupich, Erzbischof von Chicago und Titular der Basilika, Präfekt Fabrizio Gallo, Direktor des 'Fondo Edifici di Culto' des Innenministeriums, Kardinal Angelo De Donatis, Generalvikar Seiner Heiligkeit für die Diözese Rom, Kardinal Marcello Semeraro, Präfekt des Dikasteriums für die Heiligsprechungen, und Professor Andrea Riccardi, Gründer der Gemeinschaft Sant'Egidio, nahmen an der Einweihung teil.



Die St. Bartholomäus-Basilika auf der TIberinsel ist ein lebendiger Ort des Gebets und der Begegnung. Sie wurde 1993 der Gemeinschaft Sant'Egidio anvertraut und wird von jungen Schülern und Studenten besucht, die dort Liturgien und Gebete veranstalten und die angrenzenden Räumlichkeiten für Aktivitäten zugunsten der Armen nutzen. Nach dem Großen Jubiläum im Jahr 2000 wünschte Johannes Paul II., dass die St. Bartholomäus-Basilika auf der Tiberinsel zur Gedenkstätte der neuen Märtyrer wird. Seitdem hat die Basilika etwa hundert Reliquien erhalten und wird von Pilgern und Gläubigen aller christlichen Konfessionen besucht. In der Gedenkstätte werden Reliquien und Zeugnisse aus allen Kontinenten ausgestellt, von den Märtyrern des Kommunismus und des Nationalsozialismus, von den Märtyrern, die für ihren Dienst an den Armen, für den Frieden und den Dialog getötet wurden, von den Märtyrern der Gerechtigkeit und des Kampfes gegen die Mafia, von den Märtyrern der Mission wie auch von den verfolgten Christen im Nahen Osten, angefangen bei den Armeniern und Syrern, die während des Ersten Weltkriegs bei Massakern getötet wurden.

