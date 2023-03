Eine neue Mensa für die Armen wurde im Zentrum von Bogotà eingeweiht

Nach einer Vereinbarung zwischen der Pfarrei der Unbefleckten Empfängnis, der Pfarrei San Victorino und Sant'Egidio wurde am vergangenen Sonntag in Bogotá, der Hauptstadt Kolumbiens, die Mensa San Victorino als Ort für die Armen eingeweiht, der von der Gemeinschaft betrieben wird. Mitten im Herzen der Stadt, in einem von Armut und Gewalt geprägten Gebiet, will diese Mensa ein Zeichen der Hoffnung und des Friedens sein.

Dutzende von Freunden der Straße waren die Ehrengäste bei der Einweihungsfeier, mit der die Mensa offiziell eröffnet wurde, mit dem Segen des Pfarrers, der Anwesenheit von Spendern und vielen Freunden der Gemeinschaft.



Ein Zeichen der Barmherzigkeit, das mitten in der Fastenzeit steht und einen Traum vieler Kolumbianer, die zu Sant'Egidio gehören, verwirklicht, nämlich Bogotà menschlicher zu machen - eine große und komplexe Stadt, die für die Schönheit ihres historischen Zentrums bekannt ist, aber auch Schauplatz einer besorgniserregenden Zunahme von Gewalt und Kleinkriminalität und einer immer größer werdenden Kluft zwischen Arm und Reich. Die Mensa von Sant'Egidio ist in diesem Zusammenhang ein Ort des Friedens.