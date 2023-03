In Ungarn Gedenkfeier für die Obdachlosen, die durch Kälte und Gleichgültigkeit ihr Leben verloren

Die Gemeinschaft Sant'Egidio in Pécs, Ungarn, hat einen Gottesdienst zum Gedenken an Miklós und die vielen Obdachlosen gefeiert, die durch die Leiden eines Lebens auf der Straße ihr Leben verloren haben. Wie es bei der Gemeinschaft Sant'Egidio Tradition ist, werden bei diesem Gedenken die Namen von Verstorbenen verlesen. Es waren mehr als 60 Menschen, die im vergangenen Jahr gestorben sind. Eine schreckliche Liste, die von den schwierigen Bedingungen der Armen in der ungarischen Stadt und von der Notwendigkeit, eine Kultur der Solidarität und des Lebens zu fördern, zeugt.



Sant'Egidio organisiert das Gedenken an die in Pécs verstorbenen Obdachlosen bereits seit 2010. Doch in diesem Jahr gibt es eine Besonderheit für die Armen. Denn zum ersten Mal konnte das gemeinsame Essen in den Räumlichkeiten der Gemeinschaft stattfinden. Rund 80 Personen nahmen daran teil und konnten typisch ungarisches Gulasch genießen, das von einem Koch zubereitet und von ungarischen und ukrainischen Jugendlichen gemeinsam serviert wurde.