Papst Franziskus empfängt im Vatikan die Delegationen von Regierung und Opposition aus dem Südsudan, die zu Friedensgesprächen bei Sant'Egidio in Rom versammelt sind

In den vergangenen Tagen haben sich Vertreter der südsudanesischen Regierung und Gruppen der Opposition, die das Friedensabkommen nicht unterzeichnet haben, bei der Gemeinschaft Sant'Egidio getroffen. Nach mehreren Monaten unterbrochener Gespräche ist dieses Treffen eines der Ergebnisse des Besuchs von Papst Franziskus in Juba im vergangenen Februar. Die Delegationen, die alle Oppositionsparteien vertreten, haben den Dialog im Rahmen der "Rom-Initiative für den Südsudan" wieder aufgenommen und die nächste Verhandlungsrunde für Mai, wiederum in Rom, angesetzt.

Wie ANSA erfuhr, wurden die Delegationen der Regierung und der Opposition des Südsudan, die bisherige Abkommen nicht unterzeichnet haben, heute Morgen von Papst Franziskus empfangen, der sie ermutigte, die Verhandlungen fortzusetzen. "Ich trage diesen Besuch in meinem Herzen und ich trage den Besuch in Juba in meinem Herzen, ich bete für das südsudanesische Volk. Vergessen Sie nicht, für mich zu beten", sagte der Papst.